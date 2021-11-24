Sakaltutanlılar istedi Başkan Yalçın yaptı

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Sakaltutan halkının Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'ın mahalleye yaptığı bir ziyarette istedikleri Voleybol sahası, kısa sürede tamamlanarak hizmete sunuldu.

Başkan Yalçın'ın Sakaltutan'a yaptığı bir programda, "Biz mahalle sakinleri olarak düzenli şekilde voleybol oynuyoruz. Kendi imkanlarımızla bir voleybol sahası yaptık, onunla idare ediyoruz. Siz yenisini yaparsanız çok memnun oluruz" şeklinde dile getirdikleri voleybol sahası, Talas Belediyesi tarafından yapılarak kullanıma sunuldu. Alana ayrıca bir de Basketbol sahası yaptırıldı. Yapımı tamamlanan spor sahasında basketbol ve voleybol oynayan çocuklar, sahayı çok beğendiklerini ifade ederek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Önceden böyle bir imkan olmadığına dikkat çeken çocuklar "Saha çok güzel olmuş Başkan Amca" diyerek memnuniyetlerini dile getirdi.

Öte yandan yeni yapılan spor sahasında futbol topuyla basketbol ve voleybol oynayan çocukların Başkan Yalçın'dan basketbol ve voleybol topu talebi oldu. Haber i yapan belediye çalışanlarına konuyu aktaran çocukların isteğini cevapsız bırakmayan Başkan Yalçın, voleybol ve basketbol topu hediye etti. Konuyla ilgili düşüncelerini paylaşan Sakaltutan Mahalle Muhtarı Nusret Aslan, çocukların mutluluğunu görünce kendisinin de mutlu olduğunu belirterek Başkan Yalçın'a teşekkür etti. Aslan şunları söyledi: "Başkanımızından Allah razı olsun. sahamızı, yollarımızı, ne istediysek yaptı. Başkanımıza özellikle teşekkür ederim. Ben bile şu anda çocuk olmayı istedim yani Allah razı olsun." - KAYSERİ