Sakaltutan Geçidi'nde kar yağışı
06.11.2020 18:35 | Son Güncelleme: 06.11.2020 18:39
Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kars-Ardahan arasındaki 2 bin 212 rakımlı Sakaltutan Geçidi, kar yağışının ardından beyaza büründü.
Kentte üç gündür aralıklara devam eden sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışı yüksek kesimleri beyaza bürürken bazı besiciler hazırlıksız yakalandı.
Sakaltutan Geçidi'ndeki sürücüler de kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı.
Kars-Iğdır kara yolunda da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken beyaza bürünen Hanlar Geçidi sürücülere zor anlar yaşattı.
Kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cüneyt Çelik