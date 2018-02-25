Sakallı Diye Öldürülme Emrini Verdi, Bomba Atarken Elinde Patladı, Kaçıp Ypg'ye Katıldı

Adana'da yaklaşık 3 yıl önce hamile eşi ve çocuklarının gözü önünde "sakallı" olduğu için öldürülen Ethem Türkben'in katillerine öldürülme emrini bölücü terör örgütü militanı "Mordem" kod isimli Ozan Yılmaz'ın verdiği, PKK'lının Van'da polise bomba atarken elinde patlattığı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalınca da Suriye'ye kaçıp terör örgütü YPG'ye katıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 22 Temmuz 2015 tarihinde Seyhan ilçesi, Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana gelen olayda, terör örgütü PKK sempatizanlarının korsan gösteri yaptığı sırada eve gelen maskeli 3 kişiden 2'sinin, hamile eşi ve 3 çocuğu bulunan Ethem Türkben'i tabancayla ateş ederek öldürmesinin ardından olayın aydınlatılması için Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu.

Dindarlara ölüm emri verildi

Bölücü terör örgütü PKK'nın, DEAŞ'ın Suriye'nin Kobani kentine saldırması ve Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bomba patlatmasının ardından dindarlara ölüm emri verdiği ve infaz timi oluşturduğunu saptadı. PKK'nın oluşturulan bu timle o dönem dindar ve muhafazakar aile ve gençlere yönelik baskı kurmak için sansansyonel eylemler planladığını saptadı. Polis bu kapsamda Kobani olayları sırasında Diyarbakır'da Kurban Bayramı sırasında fakirlere et dağıtılan Yasin Börü'nün öldürüldüğünü, Adana'da ise sadece sakalı uzun olan ve dindar bir yaşantısı olan Ethem Türkben'in öldürüldüğünü belirledi. Polis bu tespitlerin ardından Türkben'in katillerini belirlemek için çalışma başlattı. Polis olayın tek görgü tanığı olan Türkben'in eşiyle yeniden görüşerek bütün detayları değerlendirdi.

Türkben'in eşi polise verdiği ifadede akşam yemek yerken arka bahçe kapısından mutfağa yüzü maskeli iki kişinin eve girdiğini önce kendisiyle karşılaştıklarını ve "Ethem nerede" diye sorduktan sonra içeri girdiklerini ikisinin birden tabanca ile ateş açmaya başladığını, çok sayıda kurşun isabet eden kocasını orada öldürüp kaçtıklarını anlattı. Polis mahallede çok detaylı çalışma yaptıktan sonra zanlıların PKK'nın infaz timinde görevli ve Kandil'de eğitim aldıktan sonra Adana'ya gönderilen Ferdin A. (21), Rubar E. (20) ve Sedat Ö. (22) olduğunu tespit etti. Polis tespitler üzerine 10 Kasım 2017'de Adana ve Şırnak'ta yaptığı operasyonda zanlıları yakaladı. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler haklarındaki suçlamaları kabul etmemiş ancak çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından 22 Kasım 2017 tarihinde tutuklanmıştı.

Suriye'ye kaçtı YPG'li oldu

Polis zanlılar yakalandıktan sonrada cinayetin perde arkasına aralamak için çalışmalarına devam etti. Polis yaptığı detaylı çalışmada emri DEAŞ'ın Kobani'ye saldırılması ve Suruç'ta 20 Temmuz 2015 tarihinde bomba patlatarak çok sayıda Kobani'ye gitmeye hazırlanın şahısların öldürülmesi olayından sonra aldığını kesinleştirdi. Bu olaydan sonra Kandil'den bölücü terör örgütünün şehirlerde yaşayan elemanlarına dindarların sansasyonel bir şekilde öldürülmesi talimatı geldiği belirlendi. Türkben'in öldürülmesi olayının da Mordem kod isimli Ozan Yılmaz isimli bir teröriste verildiği, bu teröristinde Şilan kod isimli Asya Taşcı ile Adana'da infaz timi oluşturduğu ve hemen eylem yapmaları gerektiği talimatı verdikleri bu talimat doğrultusunda 3 zanlının Türkben'i sırf sakallı olduğu için öldürdükleri öğrenildi.

Atacağı bomba elinde patladı

Yılmaz'ın, Türkben öldürüldükten sonra 9 Ağustos 2015 tarihinde Van'da sokak gösterileri sırasında polise el yapımı bomba atmaya çalıştığı ancak bombanın elinde patlaması sonucu elinin bilekten koptuğu ve polise yakalandığı ortaya çıktı. Polisin teröristi hastaneye yetiştirip tedavi ettirdiği daha sonrada gönderildiği mahkeme tarafından tutuklandığı belirlendi. Yılmaz'ın bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldığı daha sonra ise Suriye'ye kaçarak terör örgütü YPG/PYD saflarına katıldığı öğrenildi.

Türkben'in kanı yerde kalmadı

Bu arada, Ethem Türkben'in öldürülmesinde etkin rol oynayan Şilan kod isimli Asya Taşcı'nın ise 2016 yılında Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde hendek ve barikat kurup asker ve polisle çatışan teröristlerden olduğu tespit edildi.

Taşcı'nın Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek ve barikat kuranlar arasında aktif rol aldığı çok sayıda eyleme katıldığı belirlendi. Ancak Taşcı'nın 20 Şubat 2016 tarihinde barikatın arkasında girdiği bir çatışmada ölü olarak ele geçirildiği belirlendi. - ADANA