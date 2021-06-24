Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi
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Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez - Haberler | Güncel

Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi Türkiye'de yaşayan nadir türlerden biri olan "Sakallı Akbaba" Tokat'ta görüntülendi.

Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi

TOKAT - Türkiye'de yaşayan nadir türlerden biri olan "Sakallı Akbaba" Tokat'ta görüntülendi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde Türkiye'de yaşayan 4 akbaba türünden Sakallı Akbaba doğal yaşam alanında kameralara yansıdı. Leşlerin kemik parçalarıyla beslendiği için 'doğa çöpçüsü' olarak da adlandırılan sakallı akbaba nadir olarak görülüyor. Büyük kemikleri pençeleriyle alıp, parçaladıktan sonra yiyen sakallı akbabalar, doğada ekolojik sisteme katkı sağlıyor. Yöre sakinleri ise doğanın çöpçüsü olarak adlandırılan akbabaları hayranlıkla izliyor. Emekli Adil Kaya (71), yaklaşık 60 yıldır akbabaların kayalık alanda yaşadığını gözlemlediklerini söyledi. İlk defa görenlerin şaşkınlığını gizleyemediğini ifade eden Kaya, "Akbabaların çok yükseğe çıkması hoşumuza gidiyor. Zaman içerisinde alçalarak yuvalarına dönüyorlar. Onlar zevkle izliyoruz" dedi.

Çiftçi Sabri Budak ise çocukluk yıllarından beri sakallı akbabaları doğal yaşam alanında izlediklerini belirterek, "Çocukken kayanın üzerine taş atarak onları rahatsız etmeye çalışırdık. Sonradan doğru olmadığını öğrendik. Şimdilerde adeta bizim bir parçamız. Her yıl geliyorlar buraya. Mutluluk kaynağımız oldu. Özdeş gibiyiz onlarla yaşıyoruz. Onları gök yüzünde görmezsek tedirgin oluyoruz ne oldu diye. Artık hayatımızın içindeler. Çok yükseklerde uçuyorlar, diğer hayvanlar gibi insanlara yaklaşmıyorlar" diye konuştu.

Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi
Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi
Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi
Sakallı akbaba Tokat'ta görüntülendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Nurhan İçmez

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