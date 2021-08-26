Sakallarını kesti! Yeni imajı şaşırttı
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Sakallarını kesti! Yeni imajı şaşırttı

Sakallarını kesti! Yeni imajı şaşırttı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

'Uyanış Büyük Selçuklu' dizisiyle ekranlarda boy gösteren oyuncu Buğra Gülsoy, Etiler'de görüntülendi. Sakallarını kesen Gülsoy, yeni imajıyla şaşırttı. İşte detaylar...

Eşi Nilüfer Gürbüz ve oğluyla birlikte trafikte görüntülenen Gülsoy, "Beni nereden gördünüz?" diyerek şaşkınlığı ifade ederken, gazetecilerin soruları üzerine, "Trafiği hiç aksatmayayım başka zaman konuşalım" diyerek bulunduğu yerden hızla uzaklaştı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin sezon finali yapmasının ardından sakallarını kesen Gülsoy'un yeni imajı dikkatlerden kaçmadı.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleriyle eylül ayında TRT 1'de olacak.

UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuk…

Melikşah, Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Selçuklu Hükümdarı Sultan Alparslan'ın ölümünün ardından tahta geçer. Aynı gün çok sevdiği Kıpçak hatunu Başulu'yu doğum yaparken kaybettiği haberini de almıştır. Kıpçak-Selçuklu düşmanlığı sebebiyle yeni doğan bebek, devletin devamlılığı için tehlike arz ediyordur. Melikşah için bu durum çok zor olsa da onu bir daha görmemek ve sormamak üzere Nizamülmülk'e teslim eder.

Sultan Melikşah, Sultan Alparslan'dan aldığı Selçuklu Devleti'nin gücünü doruklara çıkarır. Fakat Selçuklu büyüdükçe düşmanları da hem devletin içinde hem de dışında çoğalmaktadır.

Doğumundan itibaren kaderinin devletle bir yazıldığı, ölene kadar da tek gayesinin devlete hizmet olacağı düsturuyla yetişen Sencer, yıllarca aldığı eğitimle idealist bir kahramana dönüşür ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi yapar. Nizamülmülk'ün en güvendiği adamlarından olan Sencer, devleti için tüm zorlu görevleri üstlenmeye hazırdır.

Melikşah ve Sencer türlü tehlikeler ile mücadele ederken en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi liyakatli devlet adamları, Gazali gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi irfan sahibi kişiler olacaktır. Diğer tarafta Karahanlı hanedanından gelen asil soylu Terken, Melikşah'ın hatunu olmanın verdiğii güçle devlete hakim olmak istiyordur. Fakat onun bu ihtiraslarının karşısında devletin Baş Hatunu olan Melikşah'ın anası Seferiye, Melikşah'ın oğlu Tapar'ın Hatunu olan Gevher ve saraya gelişiyle dengeleri değiştirecek olan asil Türkmen kızı Elçin olacaktır.

Selçukluyu yıkmaya yeminli Hasan Sabbah, devlete hakim olmak isteyen Terken'in kurduğu tehlikeli entrikalar ve hepsinin ortasında amansız bir mücadeleye giren Sencer'in Turna ile yaşayacağı fırtınalı aşk…

Sakallarını kesti! Yeni imajı şaşırttı
Sakallarını kesti! Yeni imajı şaşırttı

Kaynak: Snob Magazin

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