Sakalıkesik Ovası sulaması inşaatında çalışmalar hızla devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine...

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor.

Erzurum ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artması bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız yaptığı yazılı açıklamada 'Sakalıkesik Ovasında bulunan ve 114 Bin 080 dekarlık zirai arazinin modern borulu sistemle sulanmasını sağlayacak olan; "Sakalıkesik Ovası Sulaması" inşaatında çalışmalar hızla devam etmektedir. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Sakalıkesik Ovasında bulunan 114 Bin 080 dekarlık tarım arazisinde modern borulu sistem ile sulama yapılacaktır. Sulama projesinin tamamlanması ile birlikte dekar başına 600 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 68 Milyon 448 Bin TL katkı ve 3 Bin 422 kişiye de istihdam alanı sağlanması hedeflenmektedir" dedi.

İş kapsamında toplam boru hattı uzunluğu 5 bin metre CTP boru 20 bin metre HDP boru bin adet şebeke üzeri sanat yapısının bitirilmesi hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA