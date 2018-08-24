Bir Ay Önce Evlendiği Eşini Yanlışlıkla Silahla Vurdu

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde av tüfeği ile şakalaşan koca, bir ay önce evlendiği eşini vurdu. Genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ATEŞ ALAN TÜFEK, EŞİNE İSABET ETTİ

Nurdağı ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta olan Altınova Mahallesi'nde yaşayan Suriyeli çiftten 21 yaşındaki S.İ, elindeki oynadığı av tüfeği bir anda ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar o esnada evde bulunan 19 yaşındaki Mine İ'ye isabet etti. Ağır yaralanan genç kadına olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Müdahalenin ardından Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çiftin bir ay önce evlendikleri belirtilirken S.İ gözaltına alındı. Genç kadının cesedi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.