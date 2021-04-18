Şakalaşırken vurulan şahıs hayatını kaybetti
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Şakalaşırken vurulan şahıs hayatını kaybetti

Şakalaşırken vurulan şahıs hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Şanlıurfa'da iddiaya göre şakalaşırken silahla vurulan şahıs, 8 gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

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Şanlıurfa'da iddiaya göre şakalaşırken silahla vurulan şahıs, 8 gün kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, 10 Nisan 2021 tarihinde Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, Kazım Demirtaş (25) isimli şahıs, kendi işyerine gelen 3 arkadaşıyla otururken S.P. isimli arkadaşı masaya bıraktığı ruhsatlı silahı eline alarak oynamaya başladı. Silahın aniden ateş alması sonucu Demirtaş başından yaralandı. Olay yerine giden ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda 8 gün kalan Demirtaş, hayatını kaybetti. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından morgdan alınarak Sırrın Mahallesi mezarlığında defnedildi. Silahı ateşleyen S.P. ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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