Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor
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Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor

Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Bursa'da bir iş yerinin önünde duran papağan, yaptığı taklitlerle sokaktan geçen herkesi kandırıyor.

Bursa'da bir iş yerinin önünde duran papağan, yaptığı taklitlerle sokaktan geçen herkesi kandırıyor.

Osmangazi ilçesinde bir dükkanın önünde duran Haluk isimli Jako cinsi papağan, komşu esnaf dahil herkesi taklitçilik hüneriyle kandırıyor. Yandaki çay ocağından çay siparişi veren papağan, yoldan geçen dolmuşlara ıslık öttürüp durduruyor. Papağanın yanından geçen kadınlar, ıslık sesini duyunca bir erkeğin kendilerine asıldığını sanıp kızıyor. Ancak ıslık öttürenin papağan olduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar.

Bursa'da geniş bir hayran kitlesi olan Haluk isimli papağını neredeyse tanımayan yok. Papağanın yaptığı şakalara ilk başlarda kanan, ancak daha sonra alışan çay ocağı işletmecisi Muhammet Han, "Ben buraya 2 yıl önce çay ocağı açtım. Komşumuzun papağını var. Onu dükkanın önünde kafeste besliyor. Taklit yeteneği çok yüksek. Bana ismimle hitap edip çay siparişi veriyor. İlk başlarda beni işletti, ben de zamanla alıştım. Yoldan geçenlere ıslık öttürüyor. Islık sesini duyan dönüp bakıyor. Kuştan geldiğini görünce büyük şaşkınlık yaşıyorlar" dedi. - BURSA

Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor
Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor
Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor
Şakacı papağan sokaktan geçeni kandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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