Saka, yeniden başkan seçildi

ERZURUM (İHA) - Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası'nın, Olağan Genel Kurul Seçimi yapıldı.

Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odasının 622 seçmenin 347 seçmeni oy kullandı. Aday Tekin Kılıçoğlu 138 oy alırken, mevcut başkan Seyfettin Saka 209 oy alarak yeninden başkan seçildi.

Bugüne kadar üyelerinin iyi ve kötü gününde yanında olduklarını ifade eden Erzurum Otelciler ve Kahveciler Odası Başkanı Seyfettin Saka, bundan sonrada çözüm noktasında her zaman üyelerinin sosyal, kamusal ve ekonomik anlamda özlük haklarını korumaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi.

Saka, "Esnafımızın desteği ile bizler başkan ve yönetim kurulu üyeleri olarak esnaflarımızdan aldığımız güç ve destek ile aynı kararlılıkla önümüzdeki dönemde de bizlere tekrar yetki verdi. Tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Şimdiye kadar başarıyla sahip çıktıkları odamıza aynı destekle sahip çıkmaya devam edeceklerine inancımız tamdır. Bu güne kadar üyemizin iyi ve kötü gününde yanında olarak, güveninize layık olmaya çalıştık. Bundan sonrada çözüm noktasında her zaman üyemizin sosyal, kamusal ve ekonomik anlamda özlük haklarını korumaya ve yanlarında olmaya devam edeceğiz. Her zaman yaptığımız hizmetlerimiz ile öncü bir oda olmak, odamızın çıtasını daha yukarılara çıkarmak gayreti içinde olduk. Çok iyi de yol aldık. Esnafımıza her zaman dokunacağız, yardımlarımızı yapacağız. Amacımız farkındalık oluşturmak. Alışılagelmiş yönetim anlayışından çıkıp esnafın dertleriyle dertlenen onların sorunlarına çözüm arayan bir yönetimle daha iyi çalışmalar yapacağız. Tarafsız hizmet anlayışı ve sizlerin desteği ile önümüzdeki süreçte damga vuracak yeni projelerimizi hayata geçirme gayreti içinde olacağız" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM