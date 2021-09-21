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Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Esenyurt'ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu.

Esenyurt'ta scooter kullanan yeğeninin üzerine araba sürerek şaka yapmak isteyen amca, yeğeninin yaralanmasına sebep oldu. Olay sonrasında amca yeğen arasında kısa süreli şaşkınlık yaşanırken o anları ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 07.10 sıralarında Esenyurt Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yeni aldığı araba ile gezintiye çıkan bir adam, karşı şeritten gelen yeğenine şaka yapmak için arabayı üzerine sürdü. Arabanın üstüne geldiğini gören scooter sürücüsü manevra yaparak kazadan kurtulmaya çalıştı. Son anda kendini yere atan adam kazada bacağından yaralandı. Olay sonrasında yerde yatan scooter sürücüsü kendisine çarpanın amcası olduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"ŞAKA YAPAYIM DERKEN ÇARPTI"

Yaşanan kaza anlarını anlatan esnaf Salih Meşe, "Ben sabah erken saatlerde dükkanımı açtım. O sırada dışarıda bir gürültü koptu. Dışarı çıkıp baktığımda bir aracın scootera çarptığını gördüm. Zaten araç sürücüsü ile scooter sürücüsü de akraba çıktı. Araç sürücüsü amcasıymış diğer arkadaşın. Şaka yapayım derken üzerine sürmüş ve sonucunda kaza olmuş. Çarpmanın etkisiyle ise scooter bizim iki taksimize de maddi hasar verdi. Onun dışında ise scooter sürücüsü hafif şekilde yaralandı" dedi.

(Hakan Polat - Erdal Can İçelli/İHA)

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı

Şaka yapayım derken yeğenine çarptı
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Haber: Şaka yapayım derken yeğenine çarptı - Haberler
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