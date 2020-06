Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti Maraş dondurmasının bir klasiği olan 'dondurma şakası' karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan 5 yaşındaki çocuk, babasına seslenerek, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor" dedi.

Maraş dondurmasının bir klasiği olan 'dondurma şakası' karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan 5 yaşındaki çocuk, babasına seslenerek, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor" dedi. Dondurmacı çocuğun gönlünü almak için dondurmayı verse de polise şikayet edilmekten kurtulamadı.

Sinop'ta ünlü Maraş dondurmacısının şakasına maruz kalan 5 yaşındaki Can Yılmaz, birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayınca babasına seslenerek, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor" dedi. Küçük Can'ın üzüldüğünü gören dondurmacı gönlünü alarak dondurmayı verse de Can dondurmacıyı polise şikayet etti. Can'ın Maraş dondurmacısı ile yaşadığı diyalog ise sosyal medyada ilgi gördü.

Ailesiyle birlikte Sinop sahilinde gezen Can Yılmaz'ın canı dondurma istedi. Maraş dondurmacısının önüne gelen Can Yılmaz, sipariş verdi. Dondurma toplarını külaha koyan dondurmacı, küçük çocuğa şaka yaptı. Meşhur dondurma şakası karşısında öfkelenen ve birkaç hamlesine rağmen dondurmayı alamayan küçük Can, "Baba hemen polisi ara, dondurmayı vermiyor" diye seslendi. Çocuğun üzüldüğünü gören dondurmacı, önce Can'dan özür diledi, daha sonra ise dondurmasını verdi. Dondurmayla birlikte yolda yürüyen Can, karşısına çıkan polise de durumu anlatarak, dondurmacıyı şikayet etti. Küçük Can'ın dondurmayı alma çabalarına ait cep telefonu kamerası görüntüleri, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi odağı oldu. - SİNOP

