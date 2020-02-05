Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza
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Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza

KAYSERİ'nin Hacılar ilçesinde kaçak saka kuşu avlayan 2 kişiye toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.

05.02.2020 15:13 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:13
Saka kuşu avlayan 2 avcıya 8 bin 900 lira ceza

'nin Hacılar ilçesinde kaçak saka kuşu avlayan 2 kişiye toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Hacılar ilçesi Hürmetçi Sazlığı Sulak Alanı'nda yasa dışı avlananlara yönelik denetim yaptı. Kontrollerde kaçak avlandığı belirlenen 2 kişi suçüstü yakalandı. Avcıların ağ ve kafes kullanarak yakaladığı saka kuşları ile 3 kafes ve ağa el konuldu. Kuşlar doğaya bırakılırken, 2 avcıya toplam 8 bin 900 lira para cezası uygulandı.


Kaynak: DHA
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