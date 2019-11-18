Saka kuşu avcılarına 12 bin lira ceza

18.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 18.11.2019 17:25

Zonguldak'ta saka avcılarına Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğünce 12 bin 539 lira idari para cezası uygulandı.



Zonguldak' ta saka avcılarına Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü Zonguldak İl Şube Müdürlüğünce 12 bin 539 lira idari ceza uygulandı. Olay mahallinde suçüstü yakalanan Bağlık mevkisindeki şahsın yanında 3, Alaplı ilçesindeki şahsın yanında 7 olmak üzere, Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası BERN Sözleşmesince koruma altına alınan, toplam 10 saka tespit edildi. İl Şube Müdürlüğü ekiplerince el konulan 10 saka, veteriner hekimce gerçekleştirilen sağlık kontrollerinin ardından yeniden doğaya salındı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA