Saka kuşlarını Suriye'ye kaçırırken yakalanan kişiye 1 buçuk milyon lira ceza
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Saka kuşlarını Suriye'ye kaçırırken yakalanan kişiye 1 buçuk milyon lira ceza

HATAY'da koruma altındaki bin 826 adet saka kuşunu yasa dışı yollarla Suriye'ye götürürken Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri tarafından yakalanan A.H.'ye 1 milyon 579 bin 250 TL para cezası kesildi.

Saka kuşlarını Suriye'ye kaçırırken yakalanan kişiye 1 buçuk milyon lira ceza
21.09.2020 17:29 | Son Güncelleme: 21.09.2020 17:33

HATAY'da koruma altındaki bin 826 adet saka kuşunu yasa dışı yollarla Suriye'ye götürürken Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekipleri tarafından yakalanan A.H.'ye 1 milyon 579 bin 250 TL para cezası kesildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Hatay Şube Müdürlüğü av koruma ekiplerinin, Altınözü ilçesi Babatorun Jandarma Karakolu ve Piyade Hudut Karakolu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği operasyonda, şüpheli A.H. koruma altındaki bin 826 adet saka kuşunu traktörüyle Suriye'ye götürmeye çalışırken yakalandı. Gözaltına alınan A.H.'ye 1 milyon 579 bin 250 TL para cezası kesildi. Ayrıca, kuşları taşımak için kullanılan 8 kafes imha edilirken, kuşlar yeniden doğaya salındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet NAZLI

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