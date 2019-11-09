Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı

Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı

Sivas'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

09.11.2019 20:12 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:13
Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı

'ta bir gence, arkadaşlarının şaka amaçlı taktığı kelepçenin anahtarı bulunamayınca, itfaiyeden yardım istendi.

Sivas'ta ismi açıklanmayan bir kişiye, arkadaşları, şaka yapmak amacıyla kelepçe taktı. Ancak bir süre sonra kelepçenin anahtarının olmadığını fark eden gençler polise başvurdu.

Polis ekipleri de kelepçeyi açamayınca itfaiyeye verildi. ekibi, kelepçeyi keserek çıkardı.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Şaka amaçlı takılan kelepçeyi itfaiye çıkardı
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