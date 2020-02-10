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Sait Karafırtınalar Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörülük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.

10.02.2020 20:46 | Son Güncelleme: 10.02.2020 20:46
Sait Karafırtınalar Ümraniyespor'da

TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da teknik direktörülük görevine getirildi.


Ümraniyespor'da, Teknik Direktör Sait Karafırtınalar ile anlaşmaya varıldı. TFF 1. Lig ekiplerinden Ümraniyespor'da 'ten boşalan teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirildi.


Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Futbol takımımızın teknik direktörlük görevine Sait Karafırtınalar getirilmiştir. Hocamıza hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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