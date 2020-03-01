Sait Karafırtınalar: "İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz"

01.03.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.03.2020 16:58

Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, play-off için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.



TFF 1. Lig'in 25. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor ile 1-1 beraber kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınarlar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, Bursaspor karşısında aldıkları 1 puanın değerli olduğunu anlatarak, "Maçın basında beklemediğimiz pozisyonda gol yedik. Toparlanıp, dengeyi sağladık. Üstünlüğü ele aldık. Bunu Bursaspor'a karşı yapmak kolay değil. Devre arası takımı biraz motive ettik. Değişiklikler olumlu etki etti. Pozisyonlarımızı çoğalttık. Kazanabilirdik ama Bursaspor'dan alınan 1 puan da değerli. İlk 6 için mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA