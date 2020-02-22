Sait Karafırtınalar: "İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz"
Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, ilk 6'daki yerlerini sağlamlaştırmak istediklerini söyledi.
TFF 1. Lig'in 23. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiği Keçiörengücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, alınan 3 puandan ötürü oyuncularını kutlayarak, "Camiaya hayırlı olsun, uzun süre sonra 3 puanla tanıştık. Bu galibiyet bize öz güven kazandıracaktır. Rakibimiz ligin en az gol yiyen takımı. Aslında rakipten çekiniyorduk. Tek pozisyon verdik, 7-8 pozisyona girdik. 1 haftada oynayacağımız 3 maçın ilkiydi. İlk 6'daki yerimizi sağlamlaştırmak istiyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL