Sait Karafırtınalar: "Balıkesirspor maçını ligin en zor maçı olarak görüyorum"

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, Balıkesirspor maçı hakkında, "Kolay bir maç olmayacak. Belki onların da kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Ben ligin en zor maçı olarak görüyorum" dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 12. haftasında 7 Kasım Pazar günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacak Adanaspor, hazırlıklarını sürdürüyor. Turuncu-beyazlılar, Çatalan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sait Karafırtınalar yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından çift kale maç yaptı. Karafırtınalar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Altınordu'yu 1-0 yendikleri için mutlu olduklarını söyledi. Balıkesirspor maçını ligin en zor maçı olarak gördüğünü söyleyen Karafırtınalar, "İçeride top kullanma yüzdeleri çok fazla. Attıkları kornerler çok fazla. Kaybedebiliyorlar ama mücadeleyi bırakmıyorlar. O takımda daha önce play-off oynamış 4-5 oyuncu var. Hiçbir zaman hafife alınacak bir takım değil. Kolay bir maç olmayacak. Belki onların da kırılma maçlarından bir tanesi olacak. Bizim karşılaşmayı çıkış maçı olarak görüyorlar. Ben ligin en zor maçı olarak görüyorum. Oyuncularıma da bu şekilde empoze ediyorum. Analizlerimizi iyi yapıp, oradan kazanarak dönmek istiyoruz" diye konuştu. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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