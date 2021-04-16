Sait Emin Arvas kimdir? Sait Emin Arvas biyografisi!

Sakarya Büyükşehir bünyesinde yeni kurulan Adapazarı ilçesine kurucu müftü olarak atandı.2009-2015 yılları arasında Adapazarı İlçe Müftüsü olarak görev yaptı.2015 yılı Eylül ayında Sakarya İl Müftü Yardımcılığına atanan Sait Emin Arvas kimdir, kaç yaşında? Sait Emin Arvas nereli, mesleği nedir? Sait Emin Arvas hayatı ve biyografisi nedir?