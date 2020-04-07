Şairlerden 'evde kal' çağrısı
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Şairlerden 'evde kal' çağrısı

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

07.04.2020 09:09 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:09
Şairlerden 'evde kal' çağrısı

MERSİN'de bir grup şiirsever, Türkçe öğretmeni şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirip, halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

Dünyaya yayılan ve Türkiye'de de görülen koronavirüse karşı tedbirler artırılırken, şair Remziye Çelik, iç mimar ve çevre tasarımcısı Şebnem Belle, öğretmen Emine Yeşil, Milli Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Ali Kaplan, şair Ümran Yıldırım, öğretmen Melike Gürses Sezer, doktor Ünal Kılıç, elektrik elektronik mühendisi Oğuzhan Yıldız ile mali müşavir Salih Arslan, şair Ali Turan'ın kaleme aldığı 'Evinde Kal' şiirini seslendirdi. Çektikleri videoyu sosyal medyada paylaşan şiirseverler, salgına karşı halka evde kalmaları çağrısında bulundu.

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz da çağrıya videoyla destek vererek, "Sizler, bizler için değerlisiniz, önemlisiniz. Sizleri seviyoruz. Bildiğiniz gibi ülkemiz de ve dünya genelinde konoravirüs salgını maalesef gün geçtikçe yayılmakta ve tehlikesini artırmaktadır. Bizler sorumlu ve bilinçli vatandaşlar olarak kişisel temizliğimize ve hijyenimize dikkat etmeliyiz. Sağlımızı ve sevdiklerimiz için sosyal mesafemizi korumalıyız. Elele, gönül gönüle, birlik ve kardeşlik içerisinde bu musibeti hem beraber atlatacağız. Sağlık çalışanlarıma, askerlerimize, polislerimize, belediye çalışanlarımıza ve devletimizin yetkililerine yardımcı olmalıyız, işlerini kolaylaştırmalıyız. Evinde kal Mersin, evinde kal Türkiye" dedi.     Şair Ali Turan'ın şiirinin dizeleri şöyle:

"Söz dinle biraz yurdum insanı Artıyor her geçen gün tanı Hem kendini koru hem başka canıEvinde kal Türkiye'm evinde kal

Gerek var mı çarşı pazar gezmeye Bir şey yok gibi sahile akın etmeye Eş dost akrabayı ziyarete gitmeye Evinde kal Türkiye'm evinde kal 

Geçecek bu günler de elbet Bitecek korona denen illetSöylenenlere uy, biraz sabretEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

Daha fazla yayılmasın bu hastalıkHer şeyin başı değil mi önce sağlıkYapman gereken bir süre fedakarlıkEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

Al eline kitabını işte sana fırsat Oku, olmadı yaz güne değer katSöylenenlere uy ki sürsün hayatEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

İş çok ciddi, açılsın artık gözYetmedi mi daha bunca sözİstiyorsak ki yürekler olmasın közEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

Gelin bir süre uzaktan sevelimTelefondan hal hatır edelimSağlıklı yarınlar için bir kez daha diyelim.Evinde kal Türkiye'm evinde kal 

Güzel yarınlara, güçlü çıkmak içinBu illetin şerrini beraber yıkmak içinZafer şerbetini hep birlikte tatmak içinEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

Biz bir söz verdik evdeyizBu şekilde çok güvendeyizKendimizin değil ülkenin derdindeyizEvinde kal Türkiye'm evinde kal 

Daha fazla yayılmasın diye bu illet Dört başı mamur olsun diye devletSöylenenlere kulak ver ey yüce millet

Evinde kal Türkiye'm evinde kal"


Kaynak: DHA

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