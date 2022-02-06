"Şairler ve Şarkılar" konseri, 8 Şubat'ta CRR'de sahnelenecek

İSTANBUL (AA) - Cemal Reşit Rey (CRR) Türk Müziği Topluluğu, "Şairler ve Şarkılar" başlıklı konserle müzikseverlerle buluşacak.

CRR'den yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CRR Konser Salonu'nda gerçekleşecek konser, saat 20.00'de başlayacak.

Konserde, Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan'ın aralarında olduğu şairlerin, Mesut Cemil, Osman Nihat Akın, Şekip Ayhan Özışık, Avni Anıl gibi besteciler tarafından notaya dökülen şiirleri seslendirilecek.

Hakan Talu yönetimindeki CRR Türk Müziği Topluluğu'nun konserde, aşk, hüzün, sevinç ve İstanbul temalı ölümsüz eserlerden oluşan repertuvar, dinleyicilerin beğenisine sunulacak.

Konserde ayrıca, Merve Utandı Kalkan, Leyla Ertem, Selin Yücesoy, Esra İpekçioğlu, Sait Berker Seymenoğlu, Alican Aygün, Yaşar Binici ve Murat Avşar solist olarak yer alacak.