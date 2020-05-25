Şairin sıra dışı koleksiyonu
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Şairin sıra dışı koleksiyonu

Tokatlı Şair Remzi Zengin'in 57 yıl önce başladığı kibrit kutusu merakı, dev bir koleksiyona döndü.

Şairin sıra dışı koleksiyonu
25.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 10:30

Tokatlı Şair Remzi Zengin'in 57 yıl önce başladığı kibrit kutusu merakı, dev bir koleksiyona döndü.

Şehir merkezi Kümbet Mahallesinde yaşayan elektrik mühendisi Remzi Zengin (68), emekli olduktan sonra bir taraftan şiir yazarak kültür derneklerinde dergi yayıncılığı yaparken, bir taraftan da kibrit koleksiyonuna ağırlık verdi. Evinde 200'den fazla pul ve kartpostal ile tarihi paralar bulunan Zengin'in kibrit kutusuna merakı tüm koleksiyonlarının önüne geçti. İlk olarak 1963 yılında 47 kibrit kutusu ile başladığı koleksiyonunda bugün onlarca ülkeden, nostaljik baskılara sahip 930 kibrit kutusu bulunuyor. Zengin'in koleksiyonunda en küçük kibrit kutusundan en büyük kibrit kutusuna kadar bir çok çeşidi görmek mümkün. Kibrit koleksiyonuna 11 yaşında başladığını belirten Zengin, "Küçük yaşlarda birer ikişer toplamaya başlarken 1969 yılında 47 tane kibritim olmuş. Şimdi ise 930 tane kibrit var. Tabii önce sigara koleksiyona heves ettim ama sigara bir köşesinden küflenince vazgeçip kibrit koleksiyonu devam ettim" dedi.

KİBRİT KUTULARININ ÜZERİNDE İNSANIN KÜLTÜRÜNÜ ARTIRACAK BİLGİLER VAR

Koleksiyonculuğa başlandığında bırakmasının zor olduğunu ifade edem Zengin, "Bazen kibrit topluyorsun bazen para topluyorsun. Bir koleksiyon merak olunca insan bir şeyler biriktirmek istiyor. Ortaokul sondayken pul toplamaya başlamıştım. Bu arada değişik kibritler elime geçtikçe toplamaya devam ettim. Aslında kibrit deyip geçmemek lazım. Her bir kibritin üzerinden insanın genel kültürünü artıracak çok önemli işaretler var" diye konuştu.

Hedefinin binin üzerinde kibrit koleksiyonuna sahip olmak olduğunu belirten Zengin, "İleride çocuklar baktığın zaman kibritlere eski ile ilgili bazı izler bulacaklar. Son söz olarak söyleyecek olursak kibrit kısa bir müddette bir anda parlayıp sönüyor. İnsanoğlunun hayatı da bu kibritin yarışı süresi kadar. Gerçi insana hayat biraz uzun geliyor ama aslında uzun değil. Bir kibritin alevi kadar geçip gidiyor insan ömrü" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez - Dursun Ekrem Er/İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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