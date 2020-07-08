Şairim dedi, yastığıyla çıkıp ağaç üstünde şiirt okudu Şairim dedi, yastığıyla çıkıp ağaç üstünde şiirt okudu Niğde'nin en işlek parklarından biri olan Şadırvan Parkında, yaşlı adam yastığıyla ağaca çıkarak uyumak istedi.

Şairim dedi, yastığıyla çıkıp ağaç üstünde şiirt okudu

NİĞDE - Niğde'nin en işlek parklarından biri olan Şadırvan Parkında, yaşlı adam yastığıyla ağaca çıkarak uyumak istedi. Çevredekilerin şaşkın gözlerle izlediği yaşlı adam okuduğu şiirlerle alkış topladı.

Hikmet Onat isimli vatandaş, pandemi nedeniyle kaldırılan bankların olmadığı Şadırvan parkında oturacak yer olmadığı için ağaca çıktı. Ağaç üzerine yanında getirdiği yastığıyla çıkan Onat, ağaç dalında aşağıda bulunanlara şiir okudu. Dinlenecek bir ağaca çıktığını söyleyen Onat, "Kayseri'den geldim. Hava sıcak. Oturacak yer bulamadım. Bende ağaca çıktım. Yastığımı da getirdim ama dallar küçük olduğu için uyuyamadım" dedi.

Ağaçta rahat edemeyen Onat ağaçtan indiği sırada polis geldi. Polis adamı ağaca çıkmaması konusunda uyardıktan sonra parktan ayrıldı.

Kaynak: İHA