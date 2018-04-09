Şair ve Yazarlardan Mehmetçiğe Destek

Zeytin Dalı Harekatında görev yapan askerlere destek ve moral vermek amacıyla Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşların Suriye sınırında bulunan Hatay'ın Hassa ilçesine gelişleri sürüyor.

Edebiyat Sanat ve Sanatçılar Derneği (ESAS-DER) öncülüğünde Türkiye'nin çeşitli yerlerinden bir araya gelen şair ve yazarlar, Mehmetçiğe destek olmak amacıyla Hassa ilçesindeki sınırın sıfır noktasında nöbet tutan askerlerle bir araya gelerek onlara yazdıkları şiirleri okuyup yanlarında getirdikleri sazla kahramanlık şarkı ve türkülerini söyleyerek kısa bir konser verdi.

ESAS-DER Başkanı Şahamettin Kuzucular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mehmetçiğin Afrin'deki terör mevzilerine atış yaptığı bölgede olmaktan dolayı çok güzel duygular yaşadıklarını belirtti.

Kuzucular, Mehmetçiklerle aynı havayı teneffüs ederek onlarla aynı ortamda bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.