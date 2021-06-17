Şair ve yazarlar tarihi Hunat Medresesi'ndeki imza gününde bir araya geldi

Yazar ve şairler Kayseri'deki "İmza Günleri" etkinliğinde bir araya geldi.

Yazar ve şairler Kayseri'deki "İmza Günleri" etkinliğinde bir araya geldi.

Anadolu Edebiyat Sanat ve Kültür Derneği (ANASAMDER) Başkanı Recep Çalkaner, tarihi Hunat Medresesi'ndeki etkinlikte gazetecilere yaptığı açıklamada, şair ve yazarlarla yeni tip koronavirüs (Kovid 19) sürecinde boş durmadıklarını "şiir ansiklopedisi" çıkarttıklarını söyledi.

Amaçlarının kitap satmak olmadığını anlatan Çalkaner, muhabbet ve dostluk için bir araya geldiklerini ifade etti.

Yakın zamanda şiir dinletilerinin de yapılacağını vurgulayan Çalkaner, etkinliğe Sivas ve Kayseri'den 6 şair ve yazarın katıldığını kaydetti.

Çalkaner, 25 kitabın yer aldığını imza gününün 3 gün süreceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan