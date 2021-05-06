Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti

Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti
Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı - Haberler | Güncel

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Geçirdiği ameliyat sonrası yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan sosyolog, şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk, 63 yaşında hayatını kaybetti.

Akra FM'in yanı sıra birçok kurumun kuruluşunda yer alan ve TDV Yayınevleri, Vakıf Yayınları İşletmesi, Seha Neşriyat, İstanbul İl Genel Meclisi Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı ve Gökyüzü Eğitim Kurumları gibi kuruluşlarda görev alan Öztürk, 1958'de Kayseri'nin İncesu ilçesinde dünyaya geldi.

Kayseri İmam Hatip Lisesi'nin ardından Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim alan Öztürk, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Din Eğitimi Bölümü'nde de "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" adlı tezi ile yüksek lisans yaptı.

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü'nde "Çocuğun Sosyalleşmesine Televizyonun Etkileri" adlı tez çalışmasıyla doktorasını tamamlayan Hüseyin Emin Öztürk, şiirlerini Pınar (1976), Gerçek (1979), İslam (1983), Türk Edebiyatı (1983) dergilerinde, hikayelerini ise Diyanet Çocuk (1983), Kandil (1985), Türkiye Çocuk (1986), Gülçocuk (1987) dergilerinde okurların beğenisine sundu.

Öztürk, "Kınalı Kuzu" adlı eseriyle 1979'da Gerçek dergisinin "Çocuk Hikayesi Yarışması"nda birinci oldu. "Yaralı Keklik" adlı eseriyle Kültür ve Turizm Bakanlığının 1987 yılı Çocuk Edebiyatı ikincilik ödülünü, "Gül Ağacı" ve "Çiğdem Çiçekleri" adlı eseriyle de Türkiye Yazarlar Birliğinin 1988 yılı "Çocuk Edebiyatı Dalı Yılın Yazarı Ödülü"nü aldı.

Hikayeleri farklı dillere de çevrilen Öztürk'ün birçok eseri senaryolaştırılarak sinemaya uyarlandı. Usta edebiyatçının "Düştüm Kabe Yollarına" adlı şiiri Ender Doğan tarafından, "Efsunlu Şehir" adlı şiiri ise Amir Ateş tarafından bestelenerek TRT repertuvarına alındı.

Türkiye Gönüllü Teşekküllüler Vakfı Kurucusu, Türkiye Yazarlar Birliği, Birleşik Sanatçılar Derneği, İLESAM ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği'nde üyeliği olan Hüseyin Emin Öztürk'ün diğer eserlerinden bazıları da şöyle:

"Bu Sevdanın Uğrunda" (1986), "Batı Çocuk Klasiklerinde Temel Değerler" (1992), "Kişilik Gelişimi Açısından Çocuk ve Televizyon" (2002), "Derviş Dedenin Dilinden İman Prensipleri "(1983), "Derviş Dedenin Dilinden İbadet Prensipleri" (1987), "İpek Kuyruklu Uçurtma" (1989), "Çiğdem Çiçekleri" (çocuk oyunu, 1987), "Kalbimin Kanat Sesleri" (2008), "Rüya Şiirleri" (2015).

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aişe Hümeyra Bulovalı

İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
İngiltere'de otel karantinasına girmek istemeyen yolcular Türkiye üzerinden seyahat ediyor
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Günedoğu Anadolu'da çöl çekirgesi endişesi! Önlerine geleni yiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Aykut Erdoğdu Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Antonio Guterres
Magazin Tarkan Cem Yılmaz Yıldız Tilbe Hakan Sabancı
Spor Salih Uçan Ünal Karaman Ali Tandoğan Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şair ve yazar Dr. Hüseyin Emin Öztürk vefat etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.5.2021 11:20:27. #1.15#

title