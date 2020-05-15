Şair ve yazar Bestami Yazgan, "Şiir Sohbeti"ne konuk oldu Açıklaması
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Şair ve yazar Bestami Yazgan, "Şiir Sohbeti"ne konuk oldu Açıklaması

Şair ve yazar Bestami Yazgan, çocuklara öncelikle yerli ve milli kitapların okutulması gerektiğini belirterek, "Sonra yabancı dilden çevrilenleri. Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır.

Şair ve yazar Bestami Yazgan,
15.05.2020 11:36 | Son Güncelleme: 15.05.2020 11:36

Şair ve yazar Bestami Yazgan, çocuklara öncelikle yerli ve milli kitapların okutulması gerektiğini belirterek, "Sonra yabancı dilden çevrilenleri. Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından gerçekleştirilen ve canlı yayınlanan "Şiir Sohbeti"ne konuk olan Yazgan, moderatörlüğünü Emre Güneş'in yaptığı programa evinden katıldı.

Yazgan, bir tarihi olay hakkında yazılan metinlerin önemini vurgulayarak, "İngiliz'in elinden gelse Çanakkale'yi bize unutturacak ama buna gücü yetmez. Çünkü 'Çanakkale Şehitlerine' şiiri var merhum Mehmet Akif'in. Düşmanın elinden gelse İstiklal Savaşı'nı da unuttururdu ama buna da gücü yetmez çünkü 'İstiklal Marşı'mız var. Yemen'deki acıyı bize kimse unutturamaz bir ağıdımız var. Böyle uzayıp gidiyor. Bir ağıdı türküsü olan şeyleri bize kimse unutturamaz. Olaylara böyle bakıyorum." diye konuştu.

Yaşanan olumsuz olaylardan ders çıkarmayı bilmek gerektiğinin altını çizen Yazgan, "Bir zincirin gücü en zayıf halkanın gücü kadardır. Bir milletin sağlığı, ekonomisi ve siyaseti de böyledir. Bu virüs dolayısıyla öğrendik ki bizim sağlıklı olmamız yetmiyor. Karşıdaki de sağlığına dikkat edecek yoksa bize bulaştıracak. Aynı bunun gibi hepimizin mutlu olması lazım. Hepimizin bu vatanı sevmesi lazım." değerlendirmesini yaptı.

"Bir ülkenin yarınlarını görmek istiyorsak bugünkü çocuklarına bakmalıyız"

Yazgan, çocuk edebiyatına yönelmesinin bir tevafuk olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben de büyüklere dönük şiirler yazan bir şair gibi görüyordum kendimi ama şimdi dönüp baktığımda 100 eserimden 5 tanesi büyüklerle ilgili, 95 tanesi çocuklarla ilgili. Kendiliğinden oldu bu. İyi ki de çocuk edebiyatçısı oldum, bundan mutluyum. Çünkü bir ülkenin yarınlarını görmek istiyorsak bugünkü çocuklarına ve gençlerine bakmalıyız. Yarınlar onlara emanet olacak. Bir de çocuklar gerçekten taze bir fidan gibi. Atalarımız demiş ya 'Ağaç yaşken eğilir'. Onlarla beraber olmak beni mutlu ediyor. Kendimi milli kültür itfaiyecisi olarak görüyorum. Nerede bir eksiklik varsa elimde kalemim, oraya koşturuyorum. Çocuklar öyle ama asıl sebep, 4 çocuk babası, 7 torun dedesiyim. 38 yıl öğretmenlik yaptım. Hep çocuklarla beraber oldum. Bir de çocuklar için bayram yapan bir milletin evladıyım. Annesinin babasının dini ne olursa olsun bütün çocukları Müslüman sayan bir Allah'a inanıyorum. Bunun yanına şairliği yazarlığı da koyunca kendiliğinden çocuk edebiyatçısı oluyoruz."

Türkçe eserlerin çocuklara okutulmasının önemli olduğunu belirten Yazgan, "Lütfen önce yerli ve milli kitapları okutalım çocuklarımıza, sonra yabancı dilden çevrilenleri... Bir yazar istese de istemese de kendi kültürünü eserine yansıtır. 10 yıldan beri güzel gelişmeler var bu alanda ülkemizde. Yayıncılar gerçekten emek veriyor, kaliteli eserler çıkarıyor. Çocuk kitaplarında görsellik de çok önemli. Buna dikkat ediyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

"Anne, milli olarak da bu vatana adını vermiş; Anadolu olmuş"

Yazgan, "Anne Sen Melek misin?" isimli eserine değinerek, "Anne bir şefkat denizi, sevgi güneşi gibi. Hayat bu kadar güzelse, sıcaksa, yaşamaya değerse bunu önce yüce Mevlamıza, sonra evde annelerimize borçluyuz. Anne, milli olarak da bu vatana adını vermiş; Anadolu olmuş. Anayasa diyoruz, ana vatan diyoruz, ana yemek diyoruz. Dolayısıyla her şeyin merkezinde ana var. Şefkatiyle sevgisiyle bizi yoğuruyor. Aynı zamanda bu toprakları da vatan yapıyor. Bu toprakların adı Diyar-ı Rum'du önceden. Şimdi Anadolu." ifadelerini kullandı.

Okuma oranının artmasında önce yazarlara görev düştüğüne inandığını söyleyen Yazgan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öyle güzel eserler yazalım ki okuyucu kitabı eline alınca bırakamasın. Bizim kitabımızla okumayı sevsin, sonra başkalarının da kitaplarını okusun. Bu çerçevede naçizane davet geldiği zaman icabet ediyorum. Şuna inanıyorum; bir kitabın okunma oranı yüzde 50 ise okuyucu yazarını gördüğü zaman yüzde 70 olur. Yazarıyla sohbet edip, soru sorup, fotoğraf çektirdiyse, yüzde 80 olur. Yazar kitabı bir de imzaladıysa yüzde 90 olur. Yüzde onu da artık okuyucunun vicdanına kalmış. Kendi görevimi bizzat sahada da giderek yerine getiriyorum."

Bestami Yazgan, artık nesiller arasındaki farkların çok hızlı arttığını ifade ederek, "Osmanlı döneminde 300 yılda bir, Cumhuriyet'in ilk yıllarında 30 yılda bir, şimdi 3 yılda bir nesil değişiyor. Ben bir yazar olarak da bunun kaygısını çekiyorum. Nasıl yaparım, onların zihin dünyasına, gönül dünyasına nasıl girerim diye uğraşıyorum. Bu bakımdan çocuklarımızı anlayışla karşılayacağız. Çocuklarımız da bizi anlayışla karşılayacak." dedi.

Yaklaşık bir saat süren program TÜGVA Samsun şubesinin Instagram hesabından canlı yayınlandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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