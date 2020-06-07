Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
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Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı

Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8. yılında kabri başında anıldı
07.06.2020 16:27 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:36

Şair ve yazar Abdürrahim Karakoç, vefatının 8'inci yılında mezarı başında anıldı.

Karakoç'un Bağlum mezarlığındaki kabri başında düzenlenen anma programında Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi ve lokum dağıtıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, burada yaptığı konuşmada, Karakoç'un "Ben milletim uğruna adamışım kendimi, bir doğrunun imanı bin eğriyi düzeltir." diyerek duygulara tercüman olan ve insanı kendi diliyle anlatan büyük bir şair olduğunu söyledi.

Karakoç'un mücadelesinin parçası olduklarını kaydeden Ünal, "Hangi siyasi görüşten olursak olalım hepimiz aynı coğrafyanın çocuklarıyız, hepimiz aynı hikayenin bir parçasıyız. Zaten bugün bizi burada bir araya getiren siyasi görüşlerimiz değil, bizim onunla ortak paylaştığımız duygular ve aynı ortak hikayenin parçası olmamız." ifadelerini kullandı.

Şair Cahit Zarifoğlu'nun da bugün vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Bu gibi isimlerin kıymeti, dünden daha çok bilinmeye başlandı. Dünden daha çok onların kıymetini bilmemiz çocuklarımızın ruhlarında onların sözlerinin ve duygularının yer etmesini sağlayacak. Bizim ihtiyaç duyduğumuz şey de Cahit Zarifoğlu'nun, Abdurrahim Karakoç'un, Bahattin Karakoç'un, bu duygu insanlarının mesajlarının çocuklarımızda yer etmesi. Çünkü ancak o zaman çocuklarımız bizim hikayemizin bir parçası olur. Yoksa çocuklarımız başka hikayelerin, başka zihinlerin, başka kültürlerin, başka kimliklerin parçası olmaya başladığında artık biz onları kaybetmiş oluruz. O yüzden Abdurrahim Karakoç çok kıymetli. Çünkü onun verdiği mesaj, onun içinde olduğu duygu çocuklarımıza da aktarılması gereken paylaşılması gereken bir duygu."

Karakoç'un oğlu Türk İslam Karakoç ise babasının ömrünü Türk milletine, hak/hakikat yolunda harcadığını ve çizgisini hiç değiştirmediğini ifade ederek, "Yaşadığı gibi yazdı, yazdığı gibi yaşadı. Her zaman dik durdu. Her zaman bildiklerini söyledi." dedi.

Gelecek nesillerin babasının bıraktığı eserlerin takipçisi olmaya devam edeceğini dile getiren Karakoç, babasının kendilerine bıraktığı en büyük mirasın insanların gönüllerinde kendilerine yer vermesi olduğunu belirtti.

Karakoç, anma programına katılan ve dua eden herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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