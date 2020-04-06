Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'den koronavirüs fırsatçılarına klipli tepki
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Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'den koronavirüs fırsatçılarına klipli tepki

TÜRKİYE'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekti.

06.04.2020 14:26 | Son Güncelleme: 06.04.2020 14:26
Şair ve ses sanatçısı Abdurrahman Delen'den koronavirüs fırsatçılarına klipli tepki

TÜRKİYE'nin şair ve ses sanatçısı olarak tanıdığı Abdurrahman Delen, koronavirüs salgınını ranta çevirmek isteyenlere tepki olarak beste yapıp, klip çekti. Klip kısa sürede sosyal medya da ilgi gördü ve izlenme sayısı 1 milyonu geçti. Delen, "Halkımızın birlikteliği, tek yürek oluşu bu işi ranta çevirmeye çalışanlara en güzel cevaptır. Türk milleti olarak birlikteliğimizle, bu günleri de atlatacağız" dedi.

?Çin'in Vuhan kentinde başlayarak, dünyayı saran ve Türkiye'yi de etkileyen koronavirüse karşı mücadele sürerken, toplumun her kesiminden destek de gelmeye devam ediyor. Tarlalarda çalışanlar üretim için tüm gücüyle çalışırken, il ve ilçelerde kurumlar bünyesinde, halka destek amacıyla maskeler dikilip, ücretsiz dağıtılıyor. Ülke gündemindeki konularla ilgili şiir ve söz yazan ses sanatçısı Abdurrahman Delen de stokçulara dikkat çekti. 'Fırsatçılar' adlı şiir yazan ve besteleyen Delen, klibini de sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Kısa sürede yayılan klip, sosyal medya fenomenlerinin de dikkatini çekti.

Şair Abdurrahman Delen'in sosyal medya kullanıcılarının takdirine sunduğu klibe Mehmet Berk Ergin, Bilal İşgören, Can Uzunkök, Kahraman Memiş, Fikret Karakaya, Abdi Baktur, Yusuf Samet Çakır, Alihan Zülfikaroğlu gibi tanınan sosyal medya fenomenleri de destek verdi. Klibin yüzbinlerce kişi tarafından izlenerek sosyal medyada gündemine oturduğunu söyleyen Delen, "Halkımızın birlikteliği, tek yürek oluşu bu işi ranta çevirmeye çalışanlara en güzel verilen cevaptır. Vatandaşlarımızdan istediğim, kanmasınlar, şu anda tem millet, tek yürek herkes mücadele ediyor. Güzel ülkemin her yanında birlik ve beraberlik örnekleri gelmekte. Türk milleti olarak birlikteliğimizle bu günleri de atlatacağız" dedi.

Delen tarafından bestelenen şiirin sözleri ise şöyle: Vatan değildir tasasıYeter ki dolsun kasasıYok mu bunların yasasıFırsatçılar fırsatçılar

Yüzde yüz on zam bindirirSonra yüzde on indirirYoksulu canından bezdirirFırsatçılar fırsatçılarBahane eder döviziUtanmaz kızarmaz yüzüFakirin cebinde gözüFırsatçılar fırsatçılar

Sabah akşam zam yaparlarHalka hep kazık atarlarVicdanlarını satarlarFırsatçılar fırsatçılarVatandaşın yüz karasıHelal değildir parasıŞeytanların maskarası

Fırsatçılar fırsatçılar


Kaynak: DHA

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