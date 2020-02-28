Şair Sevde Çakır Özkemer'den bir ilk

28.02.2020 13:44 | Son Güncelleme: 28.02.2020 13:44

2019 yılında eser olarak basılan "Sew'ginin Rengi" ile ilgili bilgi veren şair, "Şiir kitabının adı olan "Sew" "dikiş dikmek anlamını" taşıyan bir şarkı programındaki isim. Bu ismi kitabın esprisi olsun diye kullandım" dedi.

Özkemer, "Düşündüm ki yalnızca Sevde'nin düşüncesinin renkleri olmamalı, hayata dikiş tutmayı öğrenecek her bireyin rengi olmalı ki, herkes şiirlerimden bir pay bulsun kendisine" dedi.

İkinci kitabının da sanat niteliğinde olacağını vurgulayan Özkemer, "Şiirlerimi görselleştirmeye başladım. Görseller bitince, anlatmak istediklerimi not alıyorum. İkinci kitabımda resimlerim, notlarım ve alt yapısını kurduğum bir programda şiirlerimin uygun fon müziğinde okuduğum şekliyle sesli kitap hazırlığına yer vermeyi düşünüyorum. Umarım kaliteli bir kitleye ulaşırım" şeklinde konuştu.

Şiir kitabının içindeki "Yaşamak" ile kitap basımından sonra yazdığı "Eylül" adlı şiirlerin resimlerini sergilediğini ifade eden şair, ikinci kitabının içeriğinin de birinci kitabının serisi olacağını vurguladı. Şiirlerini halen resmettiğini kaydeden Özkemer, "Bitirdikten sonra sesli kitap olmasının yanı sıra, resimlerin temasına uygun başlıklar ve şiirin, resmin anekdotlarınıyazacağım" diye konuştu.

Karma sergide seçtiği şiirlerin alt yapısını hazırlayıp, şiire uygun fon müziği ile seslendirdiği ses kaydını hazırladığını söyleyen Özkemer, "Böylece sergiyi dolaşanlar kulaklıkla resme konsantre oldu" şeklinde konuştu. Şair Özkemer, sergi sonrasında ziyaretçilerin kendilerini nasıl hissettiklerini ve neler düşündüklerini dinlediğini, sonrasında da o resmi yaparken, hissettiklerini ve resimdeki detayların neyi ifade ettiklerini paylaştığını sözlerine ekledi.

Özkemer, "Yaşama değer katan, kalpten kalbe geçen yolda; gönül dostlarını buluşturan şiir, felsefe, müzik, dans ve resim armonisi ile sanata farklı bir bakış açısı kazandırmayı amaç edindim" ifadelerini kullandı.

Şair Sevde çakır Özkemer, ikinci kitabın şiir kitabı olmasının yanı sıra kompozisyonun resmedilmesi, resmin niteliğinin açıklanması şeklinde olacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Bültenler