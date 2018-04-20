Şair Osman Atilla Mezarı Başında Anıldı

Mustafa Kemal Atatürk'e yazdığı şiirler ile tanınan Afyonkarahisarlı şair eski milletvekili Osman Attila, ölümünün 40. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Osman Atilla için Afyonkarahisar Belediyesi Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında Kuran-ı Kerim okunarak dua edildi.

Törene Osman Attila'nın yeğeni ve eski Maliye Bakanı İsmet Atilla, resmi kurum, kuruluş temsilcileri, ile siyasi parti, sivil toplum örgütü temsilcileri ve sevenleri katıldı.

Osman Attila mezarı başında dualarla anıldıktan sonra, adını taşıyan Osman Attila Ortaokulunda anma programı düzenlendi.

Daha sonra öğrenciler şair Attila'nın şiirlerini okudu.