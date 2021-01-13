Şair Nazım Hikmet 119'uncu doğum gününde anılacak
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Şair Nazım Hikmet 119'uncu doğum gününde anılacak

13.01.2021 13:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:15
Şair Nazım Hikmet 119'uncu doğum gününde anılacak

Çankaya Belediyesi, şair Nazım Hikmet Ran'ı doğumunun 119'uncu yılında etkinliklerle anacak.

Çankaya Belediyesi, şair Nazım Hikmet Ran'ı doğumunun 119'uncu yılında etkinliklerle anacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "İyi ki doğdun Nazım Hikmet" başlığıyla şair Nazım Hikmet'in doğum yıl dönümü anısına "www.youtube.com/cankayabelediye" internet adresi üzerinden çevrim içi etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda ilk olarak sinema ve tiyatro oyuncusu ???????Rüştü Asyalı'nın sahneleyeceği "Rüştü Asyalı ile Nazım Hikmet 119. Yaşında" isimli şiirli müzik dinletisi, 15 Ocak Cuma günü saat 20.00'de yayımlanacak.

Ayrıca Nazım Hikmet'in "büyük aşkı" Piraye'ye yazdığı mektuplardan yola çıkılarak hazırlanan "Piraye" isimli tiyatro oyunu da 16 Ocak Cumartesi saat 20.00'den itibaren izlenebilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sefa Şahin

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