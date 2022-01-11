Şair Maya Angelou, ABD'de çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyahi kadın oldu

Amerikalı şair Maya Angelou'nun, çeyreklik madeni paraya basılan ilk siyahi kadın olduğu bildirildi.

BBC'nin haberine göre, ABD Hazinesi şair Maya Angelou adına, çeyrek olarak bilinen 25 sentlik madeni paralar bastı.

Söz konusu çeyrekliklerin dağıtıma çıkmasıyla tarihte ilk kez bir siyahi kadının adını taşıyan çeyreklik basılmış oldu.

Şair ve aktivist Maya Angelou, Bill Clinton'ın 1993'teki Başkanlık yemin töreninde, yazdığı şiiri seslendiren ilk siyahi kadın olmuştu.

"American Women Quarters" programı kapsamında, astronot, kabile şefi ve oyuncu da dahil öncülük etmiş diğer kadınlar için de madeni paraların basılması planlanıyor.

Sosyal aktivist, şair ve yazar Maya Angelou, 2014 yılında 86 yaşında hayatını kaybetmişti.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet