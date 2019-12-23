Şair Ercişli Emrah'ın mezarı restore edildi

23.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 23.12.2019 09:56

Van Büyükşehir ve Erciş Belediyesi, şair Ercişli Emrah ile rivayete göre aşık olduğu Selvihan'ın mezarlarını restore etti.

Ercişli halk ozanı Ahmet Poyrazoğlu'nun girişimleriyle Çelebibağı Mahallesi'ndeki tarihi Selçuklu-Karakoyunlu Mezarlığı'ndaki iki mezar restorasyon çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Mezarları ziyaret eden vatandaşlar, dua etti.

Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, mezarlık ziyaretinde yaptığı açıklamada, kentte her yıl Ercişli Emrah ile ilgili çeşitli sempozyum ve paneller düzenlendiğini belirterek, "Bu restorasyonu yapan belediyelerimize çok teşekkür ediyoruz. Bu tarihimize, bu mezarlığımıza sahip çıkmamız lazım." dedi.

Kaynak: AA