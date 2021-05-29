Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım
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Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım

Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım
Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Güncel

ŞAİR Şükrü Erbaş, sosyal medyada kendisi adına açılan ve şiirlerinin paylaşım yapıldığı sayfalarda, kendisinin olmayan şiirlerin de kendi ismiyle paylaşıldığını söyledi.

ŞAİR Şükrü Erbaş, sosyal medyada kendisi adına açılan ve şiirlerinin paylaşım yapıldığı sayfalarda, kendisinin olmayan şiirlerin de kendi ismiyle paylaşıldığını söyledi. Erbaş, "Başkasının şiirinin altına benim adımı yazıyorlar. Birisi bir yanlış yapıyor yayılıp gidiyor. Bu yıkıcı, saçma sapan bir şey" dedi.

Edebiyat hayatına 1984 yılında başlayan Küçük Acılar, Aykırı Yaşamak, Yolculuk gibi birçok eser yayınlayan şair Şükrü Erbaş, sosyal medyada kendisi adına birçok sayfanın açıldığını belirterek, buralarda bazen kendisine ait olamayan şiirlerin paylaşımının yapıldığını aktardı. Dün Twitter'da 'Şükrü Erbaş Şiirleri' adlı sayfada kendisine ait olmayan bir şiirin paylaşıldığını anlatan Erbaş, sosyal medyada sık sık bu tür yanlış paylaşımların olduğunu ve hızlı bir şekilde yayıldığını söyledi. Şair Şükrü Erbaş, paylaşım yapılan sayfada "Neyi istesek olmamış. Neye dörtnala koşsak, yolumuza engeller çıkmış. Sanırım kaybetmişiz biraz. Düpedüz yalan bir hayat yaşamışız. Varı yoğu hepsi bizim olmuş da en çok kaybettiklerimize sahip çıkmışız. Yazık olmuş ya bize. Kendimizden çok kaybettiklerimize ağlamışız" şiirinin paylaşıldığını ve bu eserin kendisine ait olmadığını söyledi.Erbaş, "Başkasının şiirinin altına benim adımı yazıyorlar. Birisi bir yanlış yapıyor, yayılıp gidiyor. Bunların benim şiirimle ilgisi yok. İnternet ortamında ve sosyal medya mecralarında sizin adınıza sayfalar açılıyor. Hiçbiri benim dahilimde değil. Bu yıkıcı, saçma sapan bir şey" dedi.


Şair Erbaş'ı kızdıran paylaşım

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran

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