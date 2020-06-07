Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 33. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 33. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Üsküdar Belediyesi ve şairin ailesi tarafından düzenlenen anma töreninde, öğrenciler ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kur'an-ı Kerim okudu.

Belediye Başkanı Türkmen, burada yaptığı konuşmada, kabir ziyaretlerinin daha sık olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Merhum Zarifoğlu, 'Ne çok kıymetlendirdik, güya ekip, biçip gidecektik' diyor. Ekip biçiyoruz da hiç gitmek aklımıza gelmiyor. Halbuki bu ziyaretlerin bu yönüyle çok önemli olduğuna inanıyorum. Merhum Zarifoğlu ağabeyimizi tanımadan önce 70-80 yaşlarında vefat ettiğini sanıyordum. Halbuki çok genç yaşta vefat etmiş ama eserleri ve tarzı sanki bir asır yaşamış bir yazarımız gibi bir anlayış bırakmış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

"İslam coğrafyasına gösterdiği hassasiyetle özel bir yere sahipti"

Sunucu ve şair İbrahim Sadri, Cahit Zarifoğlu'nun çok büyük bir şair, aile babası ve güzel bir ağabey olduğunu belirterek, şairle 17 yaşındayken tanıştığını söyledi.

Sadri, Zarifoğlu'nun döneminin ve bugünün yaşayan Türk şiirinin en üretken şairleri arasında olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yaşadığı dönemde İslam coğrafyasına gösterdiği hassasiyetle de özel bir yere sahipti. Bence bizim müktesebatımızda hala Filistin, Afganistan ve Suriye üzerine yazılmış en güzel, en hakiki dizeler ona aittir. 1979 yılında o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinin ardından, o dönemdeki Afganistan mücahitlerine karşı çok büyük bir duyarlılık göstermiş, Türkiye'deki benzer hassasiyete sahip şairleri de harakete geçirmişti."

Zarifoğlu'nun kaleme aldıklarıyla hala kendinden sonraki nesilleri de etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Sadri, "Mekanı cennet olsun, bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyor ve anıyoruz kıymetli Cahit ağabeyimizi." diye konuştu.

Sadri, konuşmasının ardından Cahit Zarifoğlu'nun "Afganistan Çağıltısı" şiirini okudu.

Törene, şairin kızı Fatma Betül Zarifoğlu, torunları Ethem ve Melike Hüma, tiyatro oyuncuları Birol Cürgül ve Fatih Koç, Beyan Yayınları sahibi Ali Kemal Temizer, şair Şakir Kurtulmuş, İshak Arslan, yazarlar Osman Koca, Asım Gültekin ile dostları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA