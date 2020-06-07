Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 33. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı
07.06.2020 14:11 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:08

Türk edebiyatının önemli isimlerinden şair, yazar Cahit Zarifoğlu, vefatının 33. yılında Küplüce Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

Üsküdar Belediyesi ve şairin ailesi tarafından düzenlenen anma töreninde, öğrenciler ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen Kur'an-ı Kerim okudu.

Belediye Başkanı Türkmen, burada yaptığı konuşmada, kabir ziyaretlerinin daha sık olması gerektiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Merhum Zarifoğlu, 'Ne çok kıymetlendirdik, güya ekip, biçip gidecektik' diyor. Ekip biçiyoruz da hiç gitmek aklımıza gelmiyor. Halbuki bu ziyaretlerin bu yönüyle çok önemli olduğuna inanıyorum. Merhum Zarifoğlu ağabeyimizi tanımadan önce 70-80 yaşlarında vefat ettiğini sanıyordum. Halbuki çok genç yaşta vefat etmiş ama eserleri ve tarzı sanki bir asır yaşamış bir yazarımız gibi bir anlayış bırakmış. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun."

"İslam coğrafyasına gösterdiği hassasiyetle özel bir yere sahipti"

Sunucu ve şair İbrahim Sadri, Cahit Zarifoğlu'nun çok büyük bir şair, aile babası ve güzel bir ağabey olduğunu belirterek, şairle 17 yaşındayken tanıştığını söyledi.

Sadri, Zarifoğlu'nun döneminin ve bugünün yaşayan Türk şiirinin en üretken şairleri arasında olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Yaşadığı dönemde İslam coğrafyasına gösterdiği hassasiyetle de özel bir yere sahipti. Bence bizim müktesebatımızda hala Filistin, Afganistan ve Suriye üzerine yazılmış en güzel, en hakiki dizeler ona aittir. 1979 yılında o zamanki adıyla Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgal etmesinin ardından, o dönemdeki Afganistan mücahitlerine karşı çok büyük bir duyarlılık göstermiş, Türkiye'deki benzer hassasiyete sahip şairleri de harakete geçirmişti."

Zarifoğlu'nun kaleme aldıklarıyla hala kendinden sonraki nesilleri de etkilemeye devam ettiğini vurgulayan Sadri, "Mekanı cennet olsun, bir kez daha rahmetle, özlemle yad ediyor ve anıyoruz kıymetli Cahit ağabeyimizi." diye konuştu.

Sadri, konuşmasının ardından Cahit Zarifoğlu'nun "Afganistan Çağıltısı" şiirini okudu.

Törene, şairin kızı Fatma Betül Zarifoğlu, torunları Ethem ve Melike Hüma, tiyatro oyuncuları Birol Cürgül ve Fatih Koç, Beyan Yayınları sahibi Ali Kemal Temizer, şair Şakir Kurtulmuş, İshak Arslan, yazarlar Osman Koca, Asım Gültekin ile dostları ve sevenleri katıldı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
'Koronavirüs aşısı yaptıracağım' diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı Haber
"Koronavirüs aşısı yaptıracağım" diye kandırdığı kızlarına kadın sünneti yaptırdı
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Erdoğan talimat verdi, çalışmalar tamamlandı! Çiftçiye hazineden ücretsiz arazi verilecek
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Uzun süre sonra ilk kez cumartesi akşamını dışarıda geçiren İstanbullular, geride bu görüntüleri bıraktılar
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
Cristiano Ronaldo'lu Juventus, Cengiz Ünder'i transfer listesine aldı
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
TFF, sadece Türk devletlerinin katılacağı Turan Kupası düzenleyecek
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Beşiktaş'ın gündemindeki Talisca, Çin'den ayrılmıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstüne izin iki güne çıkarılıyor
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Halk otobüsü şoförünün koronavirüs testi pozitif çıktı, filyasyon ekibi otobüsü kullananların peşinde
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Libya'da Sirte kenti Hafter'in elinden alındı
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Yakın arkadaşı, Falcao'nun gelecek sezon da Galatasaray'da kalmak istediğini söyledi
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Ünlü astrolog yorumladı: Parçalı ay tutulması sonrası hangi burcu ne bekliyor?
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri çekildi
Koca'nın mektubu, uluslararası bilim insanlarına geri adım attırdı! Tartışma yaratan ilaçla ilgili makale geri...
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Tanju Çolak'dan F.Bahçe'ye 2010/11 sezonu tepkisi: Başarısız oldukları için gündemi değiştirmeye çalışıyorlar
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
Fatih Terim, Diagne'ye son bir şans verdi ve takımda kalmasını istedi
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
İstanbul'daki metroda yolcular dip dibe seyahat etti
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlasını süren yaşlı adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Kredilerin düşmesiyle otomobil almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka en ucuz 2020 model araçlar
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
Rakibini 40 saniyede mağlup eden ünlü dövüşçü Conor McGregor, 3. kez emekli oldu
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
George Floyd paylaşımı yapan Yusuf Yerkel'e madenciye tekme attığı fotoğrafı hatırlattılar
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Türkiye'nin en zenginleri listesine Denizli'nin Babadağ ilçesinden iki isim girdi
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Genç kız, öldüresiye dövülen annesi için yardım istedi: Bizi babamdan kurtarın
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Aleyna'nın sevgilisine son mesajı ortaya çıktı! Ölmeden önce her şeyi anlatmış
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Halife Hafter Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Enis Berberoğlu
Magazin Ece Erken Beren Saat Ebru Şallı İrem Derici
Spor Mete Gazoz İlhan Cavcav Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Servet Yardımcı
Daha Fazla Libya İntihar Haziran George Floyd
Şu an buradasınız: Şair Cahit Zarifoğlu kabri başında anıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.6.2020 15:08:07. #1.15#
title