Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi

BALIKESİR'de yaşayan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son günlerde cami statüsüne geri çevrilmesi ve ibadete açılması konuşulan Ayasofya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunanistan'a, yazdığı şiir ile tepki gösterdi.

Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi
12.06.2020 13:00 | Son Güncelleme: 12.06.2020 13:04
BALIKESİR'de yaşayan şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son günlerde cami statüsüne geri çevrilmesi ve ibadete açılması konuşulan Ayasofya üzerinden Türkiye'ye yönelik açıklamalarda bulunan Yunanistan'a, yazdığı şiir ile tepki gösterdi.

Güncel konularla ilgili yazdığı şiirlerle dikkat çeken şair ve halk ozanı Abdurrahman Delen, son olarak Ayasofya'ya ilişkin şiir yazdı. Dizelerinde Yunanistan'a tepki gösteren Delen, "Bizim siyasiler, çok güzel başlıklar atıyor, o konuda çok mutluyuz. Kendi ülkemdeki Ayasofya ya da herhangi bir yer başkasını ilgilendirmez. Burası benim ülkem. Toprağımızdaki bir camimizi biz açamayız mı? Neden bu kadar insanlar tepki gösteriyor, onu da anlamış değilim. Ayasofya ile ilgili dizelerde Yunanistan'a tepkimi dile getirdim. Çünkü karşı tarafta en çok tepkiyi onlar gösteriyor. Ben bir siyasetçi değilim, ama bir halk insanı olarak tepkimi göstermek zorundayım. Kimse bizim camilerimize, ibadethanelerimize dokunamaz" dedi.

Ege'de yaşanan düzensiz göçmen dramına da dikkat çekmek için bir şiir yazdığını belirten Delen, "Son dönemde göçmenler ile ilgili birtakım sıkıntılar yaşanıyor. Bunları birçoğumuz biliyor. Ama son bir ay içerisinde 2 bine yakın göçmenin Sahil Güvenlik ekiplerimizin müdahalesi ile kurtarılmış. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Ama ne yazık ki Avrupa ülkeleri bu konuda aynı duyarlılığı göstermiyor. Ben de bir halk ozanı olarak, bir şair olarak duyarsız kalamazdım. Özellikle denizde boğulan, yolda ölen çocuklarımızı duydukça içimiz sızlıyor. Bunların olmaması lazım. Bizim de evlatlarımız var. Bizim de çocuklarımız var. Evet, biz ülke olarak sahip çıkıyoruz ama buna bütün dünyanın duyarlı olması gerekiyor" diye konuştu.DELEN'İN ŞİİRLERİNİN DİZELERİŞair Abdurrahman Delen'in Ayasofya için yazıp sosyal medya hesabından paylaştığı şiirin dizeleri şöyle: "Kim veriyor sana gazı, söyle bana Yunanistan/ Dedelerin tanır bizi, gömdük göllere Yunanistan/ Akıllı ol haddini aşma, Ayasofya'ya hele hiç bulaşma/ Ayağımıza da hiç bulaşma, olma bela Yunanistan/ Kes sesini fazla ötme, bizi kimselere benzetme/ Kendini bize ezdirtme, çıkma yollara Yunanistan"Delen'in Ege'de yaşanan düzensiz göçmen dramına ilişkin yazdığı şiir de şu şekilde:

"Derman yoktur dizlerde, mülteci çocukları/ Boğulur denizlerde, mülteci çocukları/ Doğduğun yerden uzak, üstünde yırtık kazak/ Yollar doludur tuzak, mülteci çocukları/ Füzeler ile vurulur, yürümekten yorulur/ Avrupa'dan kovulur, mülteci çocukları"


- Balıkesir

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu Haber
Diyarbakırlı kadının eve çağırdığı berber, yatalak kocasının sonu oldu
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı Haber
Koronavirüse yakalanan belediye başkanı ev ev gezip kitap dağıttı, 30 kişiye daha hastalık bulaştı
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı Haber
Eşi ve 2 çocuğunu öldüren baba, son kurşunu da kendine sıktı
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı Haber
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Sinem Umaş, Caner Çalışır'ın ablasına öfke kustu: Kardeşini kimsesizler mezarlığına gömdürdün vicdanın rahat mı?
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Öğrencileri sınav olduğu esnada cinsel içerikli film izleyen profesör istifa etti
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da sosyal mesafe unutuldu
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Survivor'da Nisa'ya sayı kaybeden Evrim gözyaşlarına hakim olamadı
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 12 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
Uzmanlar, Doğu Karadeniz'i bu yaz doğal afetlere karşı uyardı
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nin ambulansı çalındı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
Doğum gününde hediye istemeyen Eda Ece, kanser hastaları için bağış kampanyası başlattı
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Biden: Trump, seçim sonuçlarını kabul etmezse Beyaz Saray'dan askerler eşliğinde çıkarılabilir
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
17 yaşındaki genç, karpuz yüklü kamyonla ortalığı savaş alanına döndürdü
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Wesley Sneijder Galatasaray'da hocalık yapmak istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Donald Trump Halife Hafter Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ebru Polat Fatma Girik Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Sergen Yalçın Hikmet Karaman Servet Yardımcı
Daha Fazla Çocuk İstifa Ankara Galatasaray
Şu an buradasınız: Şair Abdurrahman Delen'den, Yunanistan'a şiirli Ayasofya tepkisi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 13:17:36. #1.15#
title