Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Teknoloji ›› Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi - Haber
Amerika Birleşik Devletleri, Xbox One, Teknoloji

Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi

Hatırlayacağınız üzere Saints Row: The Third Remastered, geçtiğimiz ay içerisinde de karşımıza çıkmıştı.

06.04.2020 17:51 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:51
Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi

Hatırlayacağınız üzere Saints Row: The Third Remastered, geçtiğimiz ay içerisinde de karşımıza çıkmıştı. Amerika menşeli çevrimiçi video oyun kiralama servisi GameFly, listelemesinde oyunun PlayStation 4 ve Xbox One versiyonlarına yer vermişti. O listelemede pek bir detay verilmemekle birlikte çıkış tarihi 7 Mayıs 2020 olarak görülüyordu.

Şimdilik Deep Silver herhangi bir teyit veya yalanlama geri dönüşünde bulunmadı ama Saints Row: The Third Remastered ile ilgili planlar yapılıyormuş gibi görünüyor. Ünlü derecelendirme kuruluşu ESRB, geçtiğimiz nesilde çıkan oyunun HD Remastered versiyonunu derecelendirmeye gitti.

ESRB derecelendirmesinde, GameFly listelemesinden farklı olarak Saints Row: The Third Remastered'ın PC için de satışa sunulacağı görülüyor. Diğer bir deyişle, sadece PlayStation 4 ve Xbox One için satışa sunulmayacak. Bu noktada kafalarda beliren soru ise: "Oyunu Steam mağazasından satın almış olan oyuncular, HD Remaster versiyonuna ücretsiz yükseltme yapabilecekler mi?" Bunu resmi duyuru gerçekleştiğinde net olarak öğrenebileceğiz ama yayıncılar aynı olduğu için muhtemelen böyle bir fırsat sunulacaktır.

Öte yandan, oyunun M olarak derecelendirildiğini de görebiliyoruz. Açık dünya oynanışın sunulduğu oyunda yüksek oranda şiddet ve küçük yaştaki oyuncular için olumsuz örnek teşkil edebilecek esprilerin yapıldığı göz önünde bulundurulursa, aslında çok da şaşırılacak bir durum değil.

Saints Row: The Third, 2011 yılında PC, PlayStation 3 ve Xbox 360 için satışa sunulmuştu. 2017 yılı itibarıyla da Xbox One geriye uyumluluk kütüphanesine eklenen oyun, geçtiğimiz yılın Mayıs ayında ise Switch kullanıcılarıyla buluşmuştu.

Kaynak: Tamindir

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak Haber
Erdoğan: Maske ücretsiz dağıtılacak, 2 salgın hastanesi yapılacak
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi Haber
İtalya ve İspanya'nın ardından bir Avrupa ülkesi daha Türkiye'den yardım istedi
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu Haber
Erdoğan'ın başlattığı kampanyada ne kadar toplandığı belli oldu
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber Haber
86 yaşında koronayı yenip herkese umut olan Resmiye teyzeden kötü haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı Haber
Salgın ne zaman bitecek? Dünyaca ünlü Türk doktor Mehmet Öz yanıtladı
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım Haber
İl başkanı talep etti, Erdoğan çözüme kavuşturdu! Ülke tarımı için tarihi adım
Soylu'dan 'maaş kesintisi' iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Soylu'dan "maaş kesintisi" iddialarına yanıt: Ben buna karışmam, hiçbir polis imzalamak zorunda değil
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Florida'da 18 saat süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
HCS Kablo Genel Müdürü Ufuk Yılmaz, koronavirüs nedeniyle vefat etti
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
İzin kuyruğunu yardım kuyruğu sanıp kalabalığa dahil oldular
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Türkiye'de koronavirüs salgınından bir iyi, bir de kötü haber! Almanya'dan sonra ikinciyiz
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Marmara fırtınaya teslim! Demir korkuluklar kırıldı, sahil suyla dolup taştı
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Endişe yaratan araştırma: Koronavirüse yakalanan 5 kişiden 4'ünde hiç bir belirti yok
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif...
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Beşiktaş yöneticisi Erdal Torunoğlulları: Ben olsam Türkiye Ligi'ni tescil ederim
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Takımıyla hiç maça çıkmayan Ivan Jovanovic'in görevine son verildi
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 439 kişi öldü
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Duvara çarparak durabilen otobüsün şoförü: Kaza yaptığımın farkına varamadım
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
Komşuları 6 yaşındaki minik kıza, karantina sebebiyle balkonda doğum günü sürprizi yaptı
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da kamu çalışanları için serbest kıyafet uygulamasına geçildi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
İstanbul'da toplu taşıma kullanımı ilk kez yüzde 90'ı aşan azalış gösterdi
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Deniz Türüç'ten, sosyal medyadan gelen Belhanda sorusuna yanıt: Herkes hak ettiğini alır
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, 'Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?' sorusuna yanıt verdi
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, "Koronavirüs geçiren hasta bağışıklık kazanacak mı?" sorusuna yanıt...
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında Müge Anlı ile Tatlı Sert programının çekimlerine ara verildi
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Giriş-çıkışın yasak olduğu Zonguldak'ta ilçeler arası geçişler de yasaklandı
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Burnley Başkanı Mike Garlick: Lig başlamazsa iflas edeceğiz
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Fedor Smolov, karantina yasağını delerek 18 yaşındaki nişanlısını görmek için Rusya'ya gitti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Boris Johnson Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Cahit Turhan Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Esra Balamir Erkan Petekkaya Recep Tayyip Erdoğan
Spor Ali Koç Fatih Terim Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Polis Wuhan Futbolcu
Şu an buradasınız: Saints Row: The Third Remastered, ESRB Tarafından Derecelendirildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2020 19:32:22. #1.14#
title