Saints Row: The Third Remastered Epic Games mağazasında ücretsiz dağıtılıyor!
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Saints Row: The Third Remastered Epic Games mağazasında ücretsiz dağıtılıyor!

Saints Row: The Third Remastered Epic Games mağazasında ücretsiz dağıtılıyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Oyunu 2 Eylül saat 18: 00'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz

Dün akşam 2021 etkinliğinde Saints Row reboot oyununu Epic Games'e özel olarak duyuran Deep Silver, yeni oyunun şerefine Saints Row: The Third Remastered'ı ücretsiz dağıtıyor. 250 TL değerindeki oyunu 2 Eylül saat 18: 00'a kadar Epic Games mağazasından kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Yeni Saints Row oyunu hakkında detaylar

Saints Row reboot adıyla duyurulan serinin yeni oyunu bizlere Santa Ileso şehrinde sıfırdan kendi suç imparatorluğumuzu kurma fırsatı verecek. Yerel çeteleri ele geçirecek ve mahalleleri amaçlarımıza uygun şekilde yönetebileceğiz. 25 Şubat 2022'de çıkması planlanan Saints Row PS4, PS5, Xbox One, Series X-S ve PC platformlarında yer alacak.

"Serimizin güçlü yönlerine ve suç köklerimize geri dönmeye karar verdik. Saints Row serisinde ilk kez oyuncular hikayelerini sıfırdan inşa edecek ve Saints'in doğuşuna tanık olacak. Bu, oyuncuları çıkardığımız yolculuğun sadece başlangıcı ve Saints Row'da yarattığımız tüm oyuncakları size göstermek için sabırsızlanıyoruz."

Kaynak: Playerbros

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