Saints Row: The Third Remastered 25 Mayıs'ta PS5 ve Xbox Series'de oyunseverler ile buluşacak

Yayıncılığını Deep Silver ve geliştiriciliğini Volition'un yaptığı Saints Row: The Third Remastered PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarının 25 Mayıs'ta çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı.

Oyunseverler Saints Row: The Third Remastered'in PlayStatin 5 ve Xbox Series platformlarına ne zaman geleceğini çokça sormaya ve aratmaya başlamıştı. Yayıncı ve geliştirici firmalar 25 Mayıs'ta çıkış yapacağını belirtti.

PlayStation 4 veya Xbox One'da Saints Row: The Third Remastered'a sahip oyunseverler PlayStation 5 ve Xbox Series versiyonlarına ücretsiz bir şekilde yükseltebilecek.

Oyun yeni nesil platformlarda PC versiyonundaki yüksek grafik ayarlarına eşdeğer görsellik sunacak. PlayStation 5 ile Xbox Series X'te dinamik 4K çözünürlükte 60 kare hızında performans gösterecek. Xbox Series S kullanıcıları da 1080p 60 fps ya da upscaled 4K 30 fps olarak oynayabilecek.

Saints Row: The Third Remastered ilk başta 22 Mayıs 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC'de Epic Games Store üzerinden çıkışını gerçekleştirmişti ve Epic Games Store ile yapılan bir yıllık özel anlaşmanın bitmesiyle birlikte oyun 22 Mayıs tarihinde Steam ve GOG'a geliyor.