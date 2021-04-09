Saint Vincent ve Grenadinler'de patlayan yanardağ sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Saint Vincent ve Grenadinler'de patlayan yanardağ sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi

Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel
Saint Vincent ve Grenadinler'de patlayan yanardağ sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi

BUENOS Karayiplerde bir ada olan Saint Vincent ve Grenadinler'de, La Soufriere Yanardağı'nın patlaması üzerine bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

BUENOS Karayiplerde bir ada olan Saint Vincent ve Grenadinler'de, La Soufriere Yanardağı'nın patlaması üzerine bölgede yaşayan binlerce kişi tahliye edildi.

Bölge basınında çıkan habere göre, La Soufriere Yanardağı dün faaliyete geçti.

Saint Vincent ve Grenadinler Başbakanı Ralph Gonsalves, 16 binden fazla kişinin yaşadığı bölgeyi yüksek riskli olarak tanımladı ve halkın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

Akşam saatlerinde yanardağ patlayarak 6 bin metreye kadar kül püskürttü. Patlama nedeniyle sıçrayan küllerin yaklaşık 20 kilometre mesafeye kadar ulaştığı bildirildi.

Patlama nedeniyle yaralanan veya ölen olmazken, bölgeden binlerce kişinin tahliyesi devam ediyor.

Bu patlama, adada 1979 yılından bu yana kaydedilen ilk patlama olarak kayda geçti.

Ülkede en ölümcül yanardağ patlaması 1902 yılında meydana gelmiş ve 1000'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Yaklaşık 110 bin nüfuslu Saint Vincent, Karayip denizinde Büyük Antiller ile birlikte Batı Hint Adalarını oluşturan ve çoğu Doğu Karayipler'deki uzun bir volkanik yayın parçası olan Küçük Antiller adalar topluluğunda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Demet Akalın Gülper Özdemir Murat Yıldırım
Spor Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Saint Vincent ve Grenadinler'de patlayan yanardağ sebebiyle binlerce kişi tahliye edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 23:44:58. #1.14#
title