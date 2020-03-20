Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi
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Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi

Bu yıl 20. kez düzenlenen ve "Tasarımınla yaşamı filizlendir" mottosuyla gerçekleştirilen Saint-Gobain Öğrenci Yarışmasının ilk aşaması sonuçlandı ve finalistler belirlendi.

20.03.2020 14:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:04
Saint-Gobain Öğrenci Yarışması'nda finalistler belirlendi

İzocam'ın, sosyal sorumluluk bilinciyle her yıl farklı bir konuyla hayata geçirdiği Öğrenci Yarışması'nın ilk aşaması sonuçlandı ve jüri 25 ayrı üniversiteden 90 öğrencinin projesi arasından Türkiye finaline kalan 5 projeyi belirledi.

Bu yılki yarışma yapı malzemeleri alanında faaliyet gösteren tüm Saint-Gobain şirketlerinin ortak katılımı ve katkısıyla 20. kez düzenleniyor. Saint- Gobain'in dünya çapında 35 ülkede düzenliği, Türkiye'de ise İzocam, Saint-Gobain Rigips ve Saint-Gobain Weber ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu yılki yarışmanın konusu Paris'te bir mahallede "yaşamı filizlendirmek" olarak belirlendi.

Öğrenci Yarışması'na katılan üniversite öğrencileri tasarımlarıyla Paris'in Saint Denis sanayi bölgesinin tarihi miras izlerini, günümüz ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanlarına dönüştürecekler. Yarışmanın ilk aşamasında öğrencilerden yarışma konusu olan "tasarımınla yaşamı filizlendir" konsepti için bir vizyon oluşturmaları, Saint Denis bölgesinin tarihi mirasının izlerini günümüz ihtiyaçlarına uygun yeşil yaşam, öğrenme ve dinlenme alanları tasarlamaları ve bu fikirleri avan projeye dönüştürmeleri istendi. Bu aşamayı gerçekleştiren 19 proje arasından seçilen 5 proje ise ulusal finalde yarışacak.

Finale kalan projeler ise şöyle belirlendi;

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Burak Aydın ve Ankara Gazi Üniversitesi'nden Elif Şencal ekibi, İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Gizem Çalışkan ve Ayça Özüm Sevinç ekibi, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Baran Yıldız, Gebze Teknik Üniversitesi'nden Doğan Elen ve Kadir Has Üniversitesi'nden Ayşenur Çetin, Pelin Çatıkkaya ekibi.

Türkiye'de finale kalan 5 proje 15 Nisan'a kadar teslim edilecek ve takvime göre 18 Nisan'da katılımcılar projelerini jüriye sunarak dereceye girmek için yarışacaklar. Ulusal yarışmada ilk üçe giren ekipler ise sırasıyla 10 bin, 7,5 bin ve 5 bin TL ödül kazanırken, birinci olan ekip 3-6 Haziran 2020'de Paris'te düzenlenecek uluslararası finalde ülkemizi temsil etme ve uluslararası ödül için yarışma hakkı da kazanacak. Uluslararası aşamada proje teslim tarihi ise 30 Nisan olarak belirlendi.

Yarışmanın uluslararası etabındaki ödüller ise şöyle belirlendi; birincilik ödülü 1.500 €, ikincilik ödülü 1.000 €, üçüncülük ödülü 750 €, özel ödül ve öğrenci ödülleri ise 500 €. Yarışmanın jürisinde ise İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç,

Günarda Proje Yönetimi Genel Müdürü Yüksek Mimar Ali Erkan Şahmalı, Dilekçi Mimarlık Kurucusu Yüksek Mimar Durmuş Dilekçi, İTÜ Makine Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülten Manioğlu, Suyabatmaz Demirel Mimarlık Kurucu Ortağı Yüksek Mimar Hakan Demirel ve ODTÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Çalışkan yer alıyorlar.

Kaynak: Bültenler

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