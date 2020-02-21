Saint Benoît Lisesi 6. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı

21.02.2020 09:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 09:25

Saint Benoît Lisesi ve Dijital Araştırma ve Geliştirme Komitesi (CDRN),Fransa'nın Türkiye Büyükelçiliği, CNED (Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi), CANOPE (Pedagojik Destek ve Araç Ağı), Bahçeşehir Üniversitesi, Google Türkiye, Door teknoloji, Emko, Bilge Adam'ın iş birliğiyle 21 ve 22 Şubat 2020 tarihlerinde Uluslararası Dijital Bahar'ın (UDB) 6. Buluşmasını gerçekleştirecek.

Bu yılın konusu Eğitimde Yapay Zeka

Yapay zeka ve aktif eğitim teması üzerine kurgulanan 6. Uluslararası Dijital Bahar'da (UDB) ayrıca bu temalarla bağlantılı; Makine öğrenimi, veri işleme, sanal öğretmen, nörolinguistik, kodlama, sanal ve artırılmış gerçeklik, ciddi oyunlar, kaçış oyunları, küresel konumlandırma sistemleri, sanal sınıf, dijital eğitim kursları gibi çeşitli konular da ele alınacak. Birçok farklı ülkenin katılımıyla yine uluslararası bir boyutta gerçekleşecek olan etkinlikte, farklı üniversite, enstitü, lise ve ilkokullardan gelecek 450 eğitimci ve 20'ye yakın iş ortağı, Saint Benoit UDB için özel olarak geliştirilen uygulama ve dijital eğitim sektöründeki yeniliklerle buluşacak.

Yapay Zeka ve Aktif Eğitim

21 Şubat Cuma günü düzenlenecek yapay zeka ve aktif eğitim ile ilgili konferansı CNED (Uzaktan Eğitim Ulusal Merkezi) Müdürü Michel Reverchon-Billot gerçekleştirecektir. Fransızca olarak gerçekleştirilecek konferansın Türkçe'ye de çevirisi de yapılacaktır.

"50 Soruda Yapay Zeka" Kitabının yazarı Cem Say, Khan Academy TR 'nin müdürü ve " New Generation Learning Initiative'in kurucusu Alp Köksal, iki uzman eşliğinde CANOPE'nin (Pedagojik destek ve Araç Ağı) uluslararası temsilcisi Gaël Le Dréau ve Yaşam ve doğa bilimleri alanında doçent öğretim görevlisi, Apple Eğitim Teknolojileri alanında uzman Coralie Ulysse de etkinliğimizin konukları arasında yer almaktadır.

22 Şubat Cumartesi günü açılış konferansı Faruk Eczacıbaşı tarafından ''Benimsenmesi gereken 4 yeni konsept : Esneklik, Yakınsama, Ağ Yapıları ve Güvenlik konusunda gerçekleştirilecektir.

Ayrıca, eğitim sektöründe dijital araçlar alanında uzmanlaşmış şirketler ve profesyoneller, sınıflarda dijital deneyimlerini paylaşıp atölyeler düzenleyeceklerdir.

Öğretici bir anlayış, paylaşım ve heyecan dolu bir dinamik içerisinde geçecek olan bu iki gün boyunca, dijital eğitime ilişkin yenilikçi deneyimler katılımcılarla paylaşılacaktır.

6. UDB'nin Büyük Yeniliği IATHON

21-22 Şubat tarihlerinde,Robert, Koç, Enka, Alkev, Hisar, Üsküdar, Bahçeşehir, Getronagan, Ulus Özel, Charles de Gaulle, Saint Joseph İstanbul, Saint Joseph İzmir, Notre Dame de Sion, Sainte Pulchérie, Sajev, Galatasaray, Tevfik Fikret İzmir, Tevfik Fikret Ankara, Saint Michel, Saint Benoît gibi Türkiye'nin en iyi liselerinden 10 öğrenci takımının katılacağı, yapay zeka üzerine kurgulu bir hackathon gerçekleştirilecek ve 28 saat boyunca (Cuma 21 şubat 09:00 – cumartesi 22 şubat 13:00) öğrenciler kodlama yapacaklar. Her biri dört ayrı bölüme ait dört kişiden oluşan 10 takım, aynı gün içerisinde açıklanacak tema üzerine bir çözüm (IATHON) üretmeye çalışacaklar.

1.olan takım, çalışmasını Paris'te düzenlenecek olan Vivatechnology Fuarı'nda tanıtacaktır. Bu ödülün sponsorluğunu bu yıl Door Teknoloji firması üstlenmektedir.İkinci ve üçüncülük ödülü kazanan takımlar ise 12 Mart 2020'de İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Yapay Zeka Zirvesi'ne katılmak için seçilecekler.

Saint Benoît Lisesi'nde dijital eğitim politikası

Saint Benoît Lisesi'nde 2014-2015 eğitim ve öğretim yılında büyük çapta bir proje hayata geçirildi. "Dijital Okul Çantası'" projesi ile Eylül 2014 ve Eylül 2015'te tüm hazırlık sınıfı öğrencilerine dijital tabletler verildi.

Bu proje ertesi yıl Saint Benoît Lisesi Dijital Araştırma ve Eğitim Komitesi'nin kurulmasıyla devam etti. Saint Benoit Lisesi Dijital Araştırma ve Eğitim Komitesi, dijital çağda hız ve uygulama kolaylığı sağlayan tüm eğitim teknolojileriyle ilgili olarak, eğitmenlerini ve öğrencilerini düzenli olarak yıl içerisinde gerçekleştirdiği eğitimlerle bilgilendiriyor. Bu komite, aynı zamanda Uluslararası Dijital Bahar Konferansı 'nın da organizasyonunu üstleniyor.

Kaynak: Bültenler