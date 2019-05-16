Saint Benoît , Kurtuluş Savaşımızın 100. Yılını Unutmuyor

Mustafa Kemal Paşa'nın 9. Ordu Müfettişi olarak Samsun'a çıkışı ile başlayıp Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar geçen önemli olaylar, her birinin 100. yıl dönümüne rastlayan tarihlerde konferanslar, paneller, süreli yayınlar, posterler ve anma etkinlikleri ile kutlanacak.

SAİNT BENOÎT GENÇLİĞİ ATA'SINI SAMSUN'A UĞURLUYOR!

Atatürk, Samsun'a gitmek üzere 16 Mayıs 1919 'da Tophane Rıhtımı'ndan Bandırma Vapuru ile yola çıkmıştı.

Saint Benoît Lisesi öğrencileri de öğretmenleriyle birlikte 100 yıl sonra 16 Mayıs sabahı Tophane Rıhtımı'nda düzenledikleri sembolik bir törenle Mustafa Kemal Atatürk'ü uğurlayıp, 100.yıl etkinliklerini başlattılar.

Kaynak: Bültenler