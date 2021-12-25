SAİNT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI - Haberler
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SAİNT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, ( DHA)Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi.

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BEYOĞLU, İSTANBUL (DHA) - İdris TİFTİKCİ İSTANBUL, ( DHA)

Beyoğlu'ndaki Saint Antuan Kilisesi'nde, Noel ayini düzenlendi.

Hristiyanlar, 24 Aralık'ı 25 Aralık'a bağlayan gece Hz. İsa'nın doğumunu kutluyor. Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki Saint Antuan Kilisesi'nde de bugün, Noel ayini düzenlendi. Kiliseye gelenler, Noel nedeniyle kurulan çam ağacının önünde hatıra fotoğrafı çektirip, mum yakarak, dilek tuttu. İncil'den bölümleri ve ilahiler okundu.

SAİNT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI

SAİNT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI

SAİNT ANTUAN KİLİSESİ'NDE NOEL AYİNİ YAPILDI

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