Sailing Team, Türkiye Şampiyonu Oldu!
Beykoz Üniversitesi Sailing Team, 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Nurolbank Campus Cup Yarışlarında IRC Best Corrected Time Prize'da (Overall) Türkiye Şampiyonu, IRC II kategorisinde 1'inci oldu!
MARMARİS, MUĞLA (Habermetre) - Beykoz Üniversitesi Sailing Team, 19-21 Kasım tarihleri arasında gerçekleşen Marmaris Uluslararası Yat Kulübü Nurolbank Campus Cup Yarışlarında IRC Best Corrected Time Prize'da (Overall) Türkiye Şampiyonu, IRC II kategorisinde 1'inci oldu!
Yelken Takımı sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.
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