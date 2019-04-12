Said Nursi, Vefatının 59. Yılında Anılacak
Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 59. yılında İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Şekercihan Derneğince düzenlenecek etkinlikle anılacak.
Bediüzzaman Said Nursi, vefatının 59. yılında İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Şekercihan Derneğince düzenlenecek etkinlikle anılacak.
Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Said Nursi'nin vefatının yıl dönümü kapsamında 14 Nisan Pazar günü İstanbul Kongre Merkezinde "İttihad-ı İslam ve Şura" konulu program düzenlenecek.
Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Prof. Dr. İshak Özgel'in ana konuşmacı olarak yer alacağı programa, Said Nursi'nin talebelerinden Mehmed Fırıncı, Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Adem Ergül, Erenler Vakfı Başkanı Mahmut Eren, Semerkand Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı Dr. Mustafa Bahadıroğlu, gazeteci-yazar Ahmet Taşgetiren, kanaat önderleriyle sivil toplum kuruluşları temsilcelerinin de katılımı bekleniyor.
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sinevizyon gösterimiyle konuşmaların yanı sıra, Dursun Ali Erzincanlı tarafından da şiirler okunacak.