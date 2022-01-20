Şahyar'ın altyapısına son dokunuşlar

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar mahallesinde muhtar Ramazan Bayram ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Çevik, idare tarafından geçtiğimiz yıllarda yapılan kanalizasyon altyapısına ilave olarak yapılması planlanan çalışmalara ilişkin yerinde inceleme gerçekleştirdi.

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Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Çevik, Alaşehir ilçesine bağlı Şahyar mahallesini ziyaret etti. Gökhan Çevik'e, Kanalizasyon Dairesi Başkanı Mümin Deniz, İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Serpil Çakır, Abone İşleri Dairesi Başkanı Talip Akbaş, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Himmet Güneş, MASKİ İlçe Şefi Mustafa Korkusuz, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)İlçe Başkanı Necdet Türk ve yönetim kurulu üyeleri, MHP Alaşehir Belediye Meclis üyesi Mehmet Erdal, Alaşehir Ülkü Ocakları Başkanı Çağatay Yayla, AK Parti İlçe Başkan Vekili Mehmet Sencer Türkmen ve yönetim kurulu üyeleri, Kavaklıdere Esnaf Kefalet Kooperatifi başkanı Kudret Bozkaya ve mahalle muhtarları da eşlik etti. MASKİ tarafından geçtiğimiz yıllarda mahallede yapılan kanalizasyon altyapı çalışmalarına ilave olarak yapılması planlanan foseptik imalatlarına yönelik yerinde inceleme gerçekleştiren Çevik, Mahalle muhtarı Ramazan Bayram ve yetkili personellerden çalışmanın yapılabileceği alanlar ile ilgili bilgi aldı.

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